Harry Potter-Fan will seinem Opa alle 8 Filme zeigen und besucht ihn dafür regelmäßig – Als sie durch sind, fasst der Großvater alles einem perfekten Satz zusammen

Selten hat jemand die ganze Reise von Harry so prägnant in einem Satz zusammengefasst.

Jonas Herrmann
10.04.2026 | 20:01 Uhr

Die Harry Potter Filme bringen immer wieder Familien zusammen. Die Harry Potter Filme bringen immer wieder Familien zusammen.

Eigentlich handelt es sich bei Harry Potter ja um eine Fantasy-Geschichte für Kinder und Jugendliche. Tatsächlich können die magischen Abenteuer aber die ganze Familie begeistern, wie eine aktuelle User-Geschichte beweist.

Opa schaut zum ersten Mal Harry Potter und fasst es perfekt zusammen

Wer in den 80ern oder den 90ern aufgewachsen ist, kam mit großer Wahrscheinlichkeit nicht darum herum, wenigstens einen Harry Potter-Film gesehen oder eines der Bücher gelesen zu haben. Bei älteren Menschen ist das aber weniger selbstverständlich.

Video starten 2:04 Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

Wie der Reddit-User "TheRealGianniBrown" in einem aktuellen Post erzählt, kannte sein über 80 Jahre alter Opa die Filme noch nicht. Der Opa verbringt demnach viel Zeit im Krankenhaus, wo seine Frau seit zehn Jahren lebt.

Um ihn aufzuheitern, überlegte sich der User, dass es doch eine nette Idee wäre, ab und zu einen Film zusammen zu sehen. Die Wahl fiel auf Harry Potter, weil es davon eben acht Teile gibt und man erstmal etwas zu tun hätte, falls es dem Opa gefällt.

Der Großvater war offenbar ziemlich angetan und so haben sie sich alle acht Teile an acht aufeinanderfolgenden Abenden zusammen im Krankenhaus angeschaut.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ganz am Ende vom letzten Teil, bei der Szene, in der Harry am Bahnhof King's Cross noch einmal auf Dumbledore trifft, brachte der Opa die ganze Geschichte dann mit einem erstklassigen Spruch auf den Punkt.

Zur Erinnerung: Es geht beim Gespräch zwischen Harry und Dumbledore darum, dass Harry die Wahl hat, ob er zurückkehren oder in einen der Züge steigen möchte. Es geht also im Grunde darum, dass Harry sein Leben weiterleben soll. Daraufhin sagte der Opa:

"Das wurde auch Zeit. Aus 'dem Jungen, der überlebte' muss endlich 'der Mann, der ein Leben hat' werden"

Aktuelle Film- und Seriennews
"Das ist doch so ähnlich wie Pokémon, oder?" - One Piece-Darstellerin kannte sich nicht mit Manga aus, aber ihre Rolle hat ihr "die Augen geöffnet"
von Jonas Herrmann
Fastfood-Kette hat das Crossover zwischen Mario Galaxy Movie und Star Fox schon vor 30 Jahren vorhergesagt
von David Molke
Majora's Mask-Designer hat Angst, dass der Zelda-Film "seine Magie verliert", wenn Link auf einmal spricht
von David Molke

In den Kommentaren gibt es viel Anerkennung für die ganze Filmaktion auf der einen, aber auch für den Spruch auf der anderen Seite. Bis zu diesem Punkt drehte sich in Harrys Leben alles darum, der Auserwählte zu sein und Voldemort zu besiegen. Nun kann er endlich "richtig" leben.

Was haltet ihr davon? Findet ihr, dass der Spruch die Filme gut zusammenfasst?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Harry Potter-Fan will seinem Opa alle 8 Filme zeigen und besucht ihn dafür regelmäßig – Als sie durch sind, fasst der Großvater alles einem perfekten Satz zusammen

vor 13 Minuten

Harry Potter-Fan will seinem Opa alle 8 Filme zeigen und besucht ihn dafür regelmäßig – Als sie durch sind, fasst der Großvater alles einem perfekten Satz zusammen
Das ist doch so ähnlich wie Pokémon, oder? - One Piece-Darstellerin kannte sich nicht mit Manga aus, aber ihre Rolle hat ihr die Augen geöffnet

vor 43 Minuten

"Das ist doch so ähnlich wie Pokémon, oder?" - One Piece-Darstellerin kannte sich nicht mit Manga aus, aber ihre Rolle hat ihr "die Augen geöffnet"
Spieler kauft seltsame Game Boys bei Garagen-Sale - dann stellt sich heraus, dass die Geräte seltene Dev-Kits und wohl richtig viel Geld wert sind   1  

vor einer Stunde

Spieler kauft "seltsame" Game Boys bei Garagen-Sale - dann stellt sich heraus, dass die Geräte seltene Dev-Kits und wohl richtig viel Geld wert sind
Fastfood-Kette hat das Crossover zwischen Mario Galaxy Movie und Star Fox schon vor 30 Jahren vorhergesagt

vor einer Stunde

Fastfood-Kette hat das Crossover zwischen Mario Galaxy Movie und Star Fox schon vor 30 Jahren vorhergesagt
mehr anzeigen