Rick and Morty-Film: Release, Streaming, Cast - alle bekannten Infos zur Kino-Umsetzung

Die Rick & Morty-Serie bekommt einen animierten Film, das ist inzwischen bestätigt. Wir tragen zusammen, was bereits bekannt ist und was nicht.

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Eleen Reinke
26.05.2026 | 10:00 Uhr

Alles, was zu Rick and Mory: The Movie bekannt ist. Alles, was zu Rick and Mory: The Movie bekannt ist.

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Schon seit Jahren gibt es Berichte um einen angeblichen Rick and Morty-Film, nun haben wir Gewissheit: Dan Harmon selbst hat bestätigt, dass eine animierte Filmumsetzung in Arbeit ist und ein paar erste Details verraten. Viele Fragezeichen sind aber auch noch offen.

Hinweis: Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Sobald es neue Infos gibt, findet ihr sie hier.

Release: Wann erscheint der Rick and Morty-Film?

Bislang gibt es noch kein konkretes Releasedatum für den Rick and Morty-Film. Show-Co-Creator Dan Harmon bestätigte Ende Mai 2026 gegenüber CinemaBlend lediglich, dass das Projekt "in Arbeit" ist. Wir können aktuell nur spekulieren, wann der Film erscheinen könnte. Mit einem Release vor 2027 würden wir aber nicht rechnen, wahrscheinlicher wirkt 2028.

Davor erwartet uns definitiv noch die 9. Staffel zu Rick and Morty:

Video starten 1:15 Rick and Morty: Der erste Trailer zu Staffel 9 ist da und es wird wieder wild

Gibt es schon einen Trailer?

Nein, bislang gibt es auch noch kein Bild- oder Videomaterial zum kommenden Film. Hier müssen wir also wohl oder übel abwarten.

Was wir sonst zum Cast, Streaming-Anbieter und mehr für den offiziellen Rick and Morty-Film wissen, erfahrt ihr auf den nächsten Seiten.

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