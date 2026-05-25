Harry Potter-Serie Staffel 2 - Release und mehr zur HBO-Adaption

Die erste Staffel des Harry Potter-Reboots in Serien-Form startet noch Ende 2026. Wir wissen zwar noch nicht, wie gut "Harry Potter und der Stein der Weisen" (wie Season 1 offiziell heißt) beim Publikum ankommen wird, aber Staffel 2 ist bereits bestätigt und in Arbeit. Was es dazu zu wissen gibt, erfahrt ihr hier:
Wir werden diesen Artikel außerdem updaten, sobald es neue Infos gibt.
Wann startet die 2. Staffel von Harry Potter?
- Offizieller Starttermin: unbekannt
Um einen groben Termin zu errechnen, schauen wir uns an, wie lange an Staffel 1 gearbeitet wurde. Die Castings liefen bis in den Sommer 2025, direkt gefolgt von den Dreharbeiten, die bis in den Mai 2026 andauerten. Zusammen mit der Vor- und Postproduktion sowie dem geplanten Start im Dezember 2026 rechnen wir also grob 2 Jahre.
Da Staffel 2 aber auf Staffel 1 aufbaut, also nicht von null anfängt, dürfte es bei der Fortsetzung etwas schneller gehen. Staffel 2 kann immerhin auf bereits gebaute Sets und gecastete Darsteller*innen zurückgreifen. Wenn wir dafür grob 1,5 Jahre veranschlagen (und HBO wird sich aufgrund der Alterung der Kinderdarsteller*innen beeilen), wäre ein Release Ende 2027 möglich.
Wobei es nicht ganz so einfach sein dürfte, wie die grobe Rechnung:
Wo kann ich die Harry Potter-Serie streamen?
Da die Serie eine HBO-Produktion ist, wird sie exklusiv bei HBO Max laufen. Mit dem Start des Streaming-Dienstes Anfang 2026 in Deutschland werden neue Produktionen wie die HP-Serie nicht übergangsweise bei WOW laufen, sondern nur HBO Max zugeschrieben.
Auf Seite 2 geht es um die Folgen und Trailer.
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