Harry Potter-Serie Staffel 2 - Release und mehr zur HBO-Adaption

Den neuen Harry (Dominic McLaughlin) werden wir auch in einer zweiten Staffel wiedersehen. (Bild: HBO / Warner Bros.)

Die erste Staffel des Harry Potter-Reboots in Serien-Form startet noch Ende 2026. Wir wissen zwar noch nicht, wie gut "Harry Potter und der Stein der Weisen" (wie Season 1 offiziell heißt) beim Publikum ankommen wird, aber Staffel 2 ist bereits bestätigt und in Arbeit. Was es dazu zu wissen gibt, erfahrt ihr hier:

Wir werden diesen Artikel außerdem updaten, sobald es neue Infos gibt.

2:04 Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

Autoplay

Wann startet die 2. Staffel von Harry Potter?

Offizieller Starttermin: unbekannt

Um einen groben Termin zu errechnen, schauen wir uns an, wie lange an Staffel 1 gearbeitet wurde. Die Castings liefen bis in den Sommer 2025, direkt gefolgt von den Dreharbeiten, die bis in den Mai 2026 andauerten. Zusammen mit der Vor- und Postproduktion sowie dem geplanten Start im Dezember 2026 rechnen wir also grob 2 Jahre.

Da Staffel 2 aber auf Staffel 1 aufbaut, also nicht von null anfängt, dürfte es bei der Fortsetzung etwas schneller gehen. Staffel 2 kann immerhin auf bereits gebaute Sets und gecastete Darsteller*innen zurückgreifen. Wenn wir dafür grob 1,5 Jahre veranschlagen (und HBO wird sich aufgrund der Alterung der Kinderdarsteller*innen beeilen), wäre ein Release Ende 2027 möglich.

Wobei es nicht ganz so einfach sein dürfte, wie die grobe Rechnung:

Wo kann ich die Harry Potter-Serie streamen?

Da die Serie eine HBO-Produktion ist, wird sie exklusiv bei HBO Max laufen. Mit dem Start des Streaming-Dienstes Anfang 2026 in Deutschland werden neue Produktionen wie die HP-Serie nicht übergangsweise bei WOW laufen, sondern nur HBO Max zugeschrieben.

Auf Seite 2 geht es um die Folgen und Trailer.