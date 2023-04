Warner Bros. Games und Unbroken Studios haben mit Harry Potter: Quidditch Champions ein neues Spiel im beliebten Zauber-Universum angekündigt. In dem Multiplayer-Ableger steigen wir auf den Besen und treten online gegen andere Spieler*innen in Quidditch an. Über Playtests könnt ihr unter Umständen schon früher reinschnuppern.

So registriert ihr euch für Spieletests

Zusammen mit der Ankündigung des Spiels wurde auch die Möglichkeit freigeschaltet, sich für kommende Playtests anzumelden. Wer also schon vor Release Harry Potter: Quidditch Champions spielen will, um bei der Entwicklung zu helfen, kann das über Spieletests tun – sofern ihr nach der Anmeldung tatsächlich ausgewählt werdet.

Die Registrierung ist nämlich keine Garantie. Wollt ihr euer Glück dennoch versuchen, geht folgendermaßen vor:

Ruft die offizielle Webseite zur Registrierung auf. Tragt euer Geburtsdatum ein, um damit zu bestätigen, dass ihr über 18 Jahre alt seid. Meldet euch mit eurem Warner Bros. Games-Account an oder erstellt zu diesem Zweck einen, falls ihr noch keinen besitzt. Beantwortet die Fragen zu eurem Spielverhalten, um die Registrierung abzuschließen. Jetzt heißt es abwarten. Solltet ihr für einen Playtest ausgewählt werden, erhaltet ihr eine Benachrichtigung per E-Mail.

Wann finden die Playtests statt? Das wurde im FAQ auf der offiziellen Seite noch nicht verraten. Und da es bislang auch keine näheren Angaben zum Release gibt, solltet ihr in den kommenden Monaten regelmäßig in euer Mail-Postfach schauen.

Auf welchen Plattformen finden die Playtests statt? Harry Potter: Quidditch Champions wurde bislang nur für den PC bestätigt. Es kommt zwar auch für Konsolen, aber für welche, wissen wir noch nicht.

Dass wir bei der Registrierung auch PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch als Systeme auswählen können, auf denen wir normalerweise spielen, könnte ein Hinweis sein, ist aber kein Versprechen. Für Playtests können wir vorerst also nur mit dem PC sicher rechnen.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Quidditch Champions kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher darüber informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy, das ebenfalls in die Thematik mit reinfällt.

Das ist Quidditch

Falls ihr mit Quidditch weniger vertraut seid, hier eine kleine Einordnung: In dem Besensport treten zwei Teams aus sieben Spieler gegeneinander an. Es gibt drei Ballarten, die jeweils mit den unterschiedlichen Positionen zu tun haben.

Die drei Jäger sind quasi die Torschützen, die versuchen, den Quaffle durch die Torringe zu werfen und so jeweils 10 Punkte zu ergattern. Zwei Treiber passen auf, dass die beiden aggressiven Klatscher das Team nicht behindern, während der Hüter den Torwart spielt. Der Sucher hat die Aufgabe den Schnatz zu fangen, was bei Erfolg 150 Punkte bringt.