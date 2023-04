Nach Hogwarts Legacy: Quidditch kommt - und zwar als komplett eigenes Spiel!

Quidditch kommt doch auf die Konsolen, allerdings als eigenständiges Spiel.

In Hogwarts Legacy können wir als Hexe oder Zauberer den Schulalltag von Hogwarts erleben. Wir besuchen den Unterricht, helfen Mitschüler*innen und machen Ausflüge nach Hogsmeade. Quidditch gibt es auch, allerdings dürfen wir nicht selbst auf den Besen steigen, um den Schnatz zu fangen oder Quaffel durch Ringe zu werfen. Mit Harry Potter: Quidditch Champions ändert sich das aber.

Quidditch kommt als Multiplayer-Spiel

Quidditch ist sehr beliebt. Dass wir uns also irgendwann selbst auf den digitalen Besen schwingen können, um es zu spielen, war wohl nur eine Frage der Zeit. Überraschender ist da schon, dass das nicht im Rahmen eines DLCs für Hogwarts Legacy passiert, sondern in Form eines eigenständigen Multiplayer-Spiels, das Warner Bros. Games nun ankündigt hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Harry Potter: Quidditch Champions, so der Name des "rasanten, wettbewerbsorientierten Multiplayer-Spiels", wird von Unbroken Studios entwickelt. Das in Los Angeles (USA) sitzende Team unterstützt auch die Entwicklung von Suicide Squad: Kill the Justice League.

Wie die FAQ-Seite verrät, können wir unseren Charakter selbst erstellen und auch zusammen mit Freunden spielen. Da es sich um einen Multiplayer-Titel handelt, ist eine Internetverbindung nötig.

Wann erscheint das Quidditch-Spiel? Bislang wurde noch kein Releasetermin genannt. Auch einen groben Zeitraum kennen wir nicht. Dafür wissen wir aber, dass es für den PC und "noch nicht bestätigte Konsolen" erscheint. Damit dürften sicherlich PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S gemeint sein. Auch eine Switch-Version wäre denkbar, immerhin erscheint Hogwarts Legacy auch für die Nintendo-Konsole.

Playtests: Mit etwas Glück habt ihr die Chance Harry Potter: Quidditch Champions noch vor Release anzutesten. Über die offizielle Seite könnt ihr euch für Spieletests registrieren. Allerdings ist das keine Garantie, dass ihr teilnehmen könnt.

Was haltet ihr vom eigenständigen Quidditch-Multiplayer? Ist das der richtige Weg, um den Zaubersport auf die Konsolen zu bringen?