Harry Potter: Wizards Unite - Release eingegrenzt, kommt Sommer 2019

Harry Potter: Wizards Unite ist Niantics neuestes "Go"-Abenteuer, nur dass wir diesmal eben keine Taschenmonster einfangen, sondern gegen eine geheimnisvolle Bedrohung in der Zauberwelt von Harry Potter kämpfen.

Wann das Spiel für iOS und Android erscheint, steht noch nicht konkret fest. Jetzt grenzen die Macher den Release-Zeitraum weiter ein.

Harry Potter: Wizards Unite kommt genau zur richtigen Jahreszeit

Was ist neu? In einem Interview mit der Los Angeles Times gibt Warner Bros. Entertainment-CEO Kevin Tsujihara Harry Potter-Fans eine bessere Vorstellung davon, wann sie sich denn auf das kommende AR-Abenteuer einstellen dürfen.

Demnach soll Harry Potter: Wizards Unite im Sommer 2019 erscheinen. Pokémon GO kam 2016 ebenfalls im Sommer - perfekt für ein Spiel, das uns hinaus auf die Straßen und in die Parks schickt. Halten die Macher den angepeilten Zeitraum ein, dann dürfte auch Wizards Unite von der sonnigen Jahreszeit profitieren. Schließlich müssen wir auch hier unterwegs spielen.

Worum geht's in Wizards Unite? Das Prinzip des Spiels bleibt das gleiche wie das von Pokémon GO. Als Mitglied der Statute of Secrecy Taskforce, die direkt der internationalen Vereinigung der Zauberer und dem Ministerium für Zauberei untersteht, müssen wir Spuren von Magie in der Welt der Muggel finden und verschwinden lassen. Diese Magiespuren sind wohl das, was wir statt Pokémon einsammeln müssen.