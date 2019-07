Wizards Unite-Fans vermissen dieses Pokémon GO-Feature schmerzlich

Harry Potter: Wizards Unite schickt euch wie Pokémon GO hinaus in die weite Welt. Also in echt, in der wirklichen Welt. Aber so gut wie das große, alles überschattende Pokémon-Vorbild will die Harry Potter-Variante noch nicht funktionieren. Das liegt unter anderem daran, dass dem Spiel ein Feature fehlt, das die Fans aus Pokémon GO kennen und nun schmerzlich vermissen. Im Netz werden die Forderungen enttäuschter Spieler laut, die sich die Abenteuer-Sync genannte Funktion auch für Wizards Unite wünschen.

Harry Potter: Wizards Unite-Fans ärgern sich über fehlendes Abenteuer-Sync-Feature

Was ist das Problem? In Pokémon GO werden eure Schritte auch getrackt, wenn die App offline ist. Das mögen Datenschützer vielleicht gruselig finden, aber viele Pokémon GO-Fans wollen das so. Genau denen fehlt die Funktion jetzt in Harry Potter: Wizards Unite.

Auf Reddit schreibt zum Beispiel ein Fan, er sei am Wochenende über 16 Kilometer gelaufen, habe anschließend das Spiel geöffnet und dann sei ihm wieder eingefallen, dass es in HP: WU gar kein Abenteuer-Sync gibt. Darum beschwert er sich nun und fordert, dass das Feature eingeführt wird. Die ganze Sache sei "sehr, sehr frustrierend".

Wizards Unite enttäuscht

Erste Woche bleibt hinter Erwartungen zurück

Wie funktioniert das? Google Fit & Apple Health App machen's möglich: Wenn ihr die entsprechenden Funktionen aktiviert, verbindet sich Pokémon GO automatisch mit der Health-App von Apple oder mit Google Fit bei Android-Geräten.

Ärgert euch nicht zu sehr: Pokémon GO hat die Funktion auch erst später bekommen und nicht direkt zum Launch. Möglicherweise folgt Harry Potter: Wizards Unite auch hier auf dem Fuße und implementiert die Unterstützung der Gesundheits-Apps via Abenteuer-Sync noch.

Wie denkt ihr darüber? Habt ihr euch auch schon deswegen geärgert? Was bräuchte Wizards Unite eurer Meinung nach sonst noch?