Hellblade 2: Neuer düsterer Trailer kündigt Release-Zeitraum an

Hellblade 2 bekommt einen Release-Zeitraum.

Wie vorab von Microsoft angeteast, gab es auf dem Xbox Games Showcase 2023 neue Infos zu Senua's Saga: Hellblade 2. Konkret bekommen wir einen neuen Story-Trailer und immerhin einen Release-Zeitraum für das Xbox Series X/S- und PC-Spiel von Ninja Theory spendiert.

Wann soll Hellblade 2 erscheinen?

Hellblade 2 erscheint 2024 für Xbox Series X/S und den PC.

Ein konkreter Termin für den Start von Senuas zweitem Abenteuer wurde während des Showcases leider nicht verkündet. Also müssen wir uns weiterhin in Geduld üben.

Und hier könnt ihr euch den frischen düsteren Story-Trailer anschauen, der mehr von Senua zeigt:

6:08 Hellblade 2 - Trailer zeigt zum ersten Mal richtige Gameplay-Szenen - Trailer zeigt zum ersten Mal richtige Gameplay-Szenen

Hellblade 2 ist der direkte Nachfolger von Hellblade: Senua's Sacrifice und entführt uns diesmal aufs raue Island. Der erste Gameplay-Trailer liegt übrigens bereits eine Weile zurück (veröffentlicht im Dezember 2021), ist aber immer noch sehenswert. Wir haben ihn oben noch einmal für euch eingebettet. Vorgestellt wurde das Action-Adventure bereits 2019 im Rahmen der Game Awards.

Hellblade 2 soll von der Unreal Engine 5 profitieren und beeindruckte in bisherigen Trailern bereits mit seiner Grafikpracht. Nicht nur die Umgebungen sehen im bisher gezeigten Material realistisch aus, auch die Gesichter sind kaum von der Realität zu unterscheiden.

Fun Fact dabei: Das Entwicklerteam hat sogar darauf geachtet, Vogelkacke naturgetreu darzustellen, kein Scherz. Dabei setzt Ninja Theory auf ein neues Entwicklertool, das möglichst realistisch simulieren soll, an welchen Spots in der Umgebung Vogelkacke genau landet, wenn sich die Tiere in der Luft erleichtern. Womöglich wird hierbei unter anderem also der Wind oder die Fluggeschwindigkeit der Federviecher mit einberechnet

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Freut ihr euch auf Hellblade 2 und was sagt ihr zum neuen Story-Trailer? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.