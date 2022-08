Hellblade 2 soll so realistisch sein, dass sogar Kacke naturgetreu ist

Die beiden Trailer und erste Screenshots zu Hellblade 2 zeigen bereits, dass Ninja Theory mit dem kommenden Action-Adventure für Xbox Series X/S eine unglaublich detaillierte Grafik anstrebt. Dabei sollen nicht nur Charaktere und Umgebungen möglichst realistisch dargestellt werden, sondern auch Vogelkacke.

Realistische Vogelkacke im neuen Entwickler-Clip zu Hellblade 2

Jap, richtig gelesen. Vogelkacke. Wie wir bereits wissen, ist Senuas nächstes Abenteuer auf der wunderschönen nordischen Insel Island angesiedelt, und dort treiben eben auch viele Vögel ihr Unwesen. In einem neuen Clip zeigt uns das Entwicklerstudio, wie der Kot der gefederten Tiere dargestellt werden soll:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das Besondere dabei: Der Clip offenbart ein Entwicklertool, das möglichst realistisch simulieren soll, an welchen Spots in der Umgebung Vogelkacke genau landet, wenn sich die Tiere in der Luft erleichtern. Womöglich wird hierbei unter anderem also der Wind oder die Fluggeschwindigkeit der Federviecher mit einberechnet.

Und darauf scheint Ninja Theory ziemlich stolz zu sein: "Einen möglichst hohen Realismus-Grad anhand von Referenzmaterial zu erreichen, ist wichtig für uns", schreibt das Studio im dazugehörigen Tweet.

Realistische Vogelkacke – das klingt definitiv nach einem Feature, nach dem niemand gefragt hat, aber über das man sich am Ende irgendwie trotzdem freut...

Hier könnt ihr euch den Gameplay-Trailer zu Hellblade 2 ansehen, in dem wir die Grafikpracht des kommenden Action-Adventures ein wenig besser bewundern können als im obigen Clip:

Mehr zu Hellblade 2:

Wenn's ums Release-Datum geht, müssen wir noch ein wenig Geduld an den Tag legen: Bis Senua's Saga: Hellblade 2 für Xbox Series S/X aufschlägt, wird es noch eine Weile dauern. Einen offiziellen Release-Termin hat das Spiel nämlich noch nicht.