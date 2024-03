Hellblade 2 Spielzeit: So lange braucht ihr für die Story des düsteren Abenteuers

Das ist die Spielzeit von Hellblade 2.

Am 21. Mai erwartet uns mit Senua's Saga: Hellblade 2 endlich das nächste düstere Abenteuer der Kriegerin Senua. In Sachen Spielzeit orientiert sich Entwickler Ninja Theory mit dem Sequel am Vorgänger, heißt: Uns steht erneut ein kompaktes Action-Adventure bevor, das großen Wert auf die Story und Inszenierung legt.

Das ist die Länge der Hauptstory von Senua's Saga: Hellblade 2:

7,5 bis 8 Stunden*

*Woher wir das jetzt schon wissen? Aus einem Xbox Wire-Beitrag von Januar 2024 geht hervor, dass Senua's Saga: Hellblade 2 ungefähr genauso lang ausfallen soll wie der Vorgänger. Spieler*innen brauchten laut howlongtobeat.com für den Erstling im Schnitt 7,5 Stunden.

Completionists – also Menschen, die wirklich alles im Spiel erledigen – sind laut howlongtobeat.com durchschnittlich 9,5 Stunden mit dem Abenteuer beschäftigt.

Viele Nebenaufgaben erwarten euch also nicht. Aber wie oben bereits erwähnt: Senua's Saga: Hellblade 2 ist ein story-fokussiertes Spiel, das euch nicht groß ablenken will.

Senua's Saga: Hellblade 2 - Preis und digital-only-Release

Was wir ebenfalls bereits wissen: Senuas zweites Abenteuer wird keine physische Version erhalten, also lediglich digital für Xbox-Konsolen und den PC erhältlich sein.

Kein Vollpreisspiel: Zudem ist bereits bekannt, dass das Action-Adventure 50 US-Dollar kosten wird, der Euro-Preis dürfte derselbe sein.

Gameplay-Material zu Senua's Saga: Hellblade 2 könnt ihr euch übrigens im unteren Trailer ansehen:

2:34 Hellblade 2 kommt 2024: Xbox zeigt neues Gameplay auf den Game Awards

Release und Plattformen: Senua's Saga: Hellblade 2 erscheint am 21. Mai 2024 für die Xbox Series X/S und den PC. Eine Version für PlayStation 5 wird es nicht geben.

Kommt Hellblade 2 in den Game Pass? Ja. Der Titel wird direkt zum Release auch im Game Pass für alle Abonnent*innen zur Verfügung stehen.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Freut ihr euch auf Hellblade 2? Und werdet ihr auf der Xbox oder auf dem PC zocken? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare, wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.