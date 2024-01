Hellblade 2 erscheint nur digital, kostet $50 und wird ungefähr so lang wie der Vorgänger

Senua's Saga: Hellblade 2 erscheint am 21. Mai 2024 und das zu einem erschwinglichen Preis.

Bei Microsofts Developer Direct wurde gestern auch eine ganze Menge über Hellblade 2 verraten. Neben dem Release-Termin wissen wir jetzt zum Beispiel auch, dass es sich bei dem Titel um ein Sequel handelt, das sehr vieles genau wie sein Vorgänger macht: Es soll erst einmal keine physische Diskversion des Spiels geben, es wird kein Vollpreistitel und die Spieldauer ähnelt der, die ihr bereits aus Senua's Sacrifice kennt.

Preis, Länge, physische Version, Releasedatum und mehr: Alle Infos zu Senua's Saga: Hellblade 2

Darum geht's: In Senua's Saga kommt die Titelheldin nach Island, um dort diejenigen zu jagen, die ihre Heimat zerstört haben. Dabei muss sie sich aber natürlich wieder ihren ganz eigenen Dämonen stellen und bekommt es mit allerlei Übernatürlichem beziehungsweise den Problemen ihrer eigenen Psyche zu tun.

Hier könnt ihr euch den neuesten Trailer von gestern Abend ansehen:

7:57 Senua's Saga: Hellblade 2 hat endlich einen Release-Termin

Das sagen die Macher: In einem ausführlichen Xbox Wire-Beitrag zu Senua's Saga: Hellblade 2 werden noch einmal jede Menge Infos gebündelt und Hintergründe verraten. Das Sequel soll der Atmosphäre und dem Geist des Vorgängers verbunden bleiben und in genau dieselbe Kerbe schlagen.

Die groben Eckdaten ähneln jedenfalls dem, was wir noch vom ersten Spiel kennen. Wir bekommen es erneut mit einem Spiel zu tun, das großen Wert auf die Story legt und für einen etwas niedrigeren Preis als die vollen 70 oder 80 Dollar beziehungsweise Euro angeboten wird. Stattdessen schlägt Hellblade 2 mit 50 US-Dollar zu Buche, in Euro dürfte der Preis derselbe sein.

Keine physische Disk-Edition: Hellblade 2 kommt digital only auf den Markt, ihr könnt es also nicht auf einem physischen Datenträger kaufen. Bei Senua's Sacrifice war das zunächst ebenfalls so, später kam dann aber doch noch eine physische Edition. Ob das bei Teil zwei auch so läuft, steht allerdings nicht fest.

Als Microsoft-First Party-Spiel erscheint Hellblade 2 ausschließlich für Xbox Series S/X und den PC. Der Titel wird direkt zum Release auch im Game Pass für alle Abonnent*innen zur Verfügung stehen.

So lang wird Hellblade 2: Auch zur Spieldauer gibt es bereits eine Angabe und die fällt wohl genauso aus, wie es bei Teil eins der Fall war. Wenn wir einen Blick auf howlongtobeat.com werfen, wird dort eine durchschnittliche Spieldauer von siebeneinhalb bis neun Stunden. Dementsprechend könnt ihr auch bei Hellblade 2 davon ausgehen, ungefähr acht Stunden Gameplay präsentiert zu bekommen.

Wie findet ihr die Infos zu Hellblade 2 und das neue Video? Freut ihr euch auf den Release?