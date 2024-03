Helldivers 2 hat jetzt eigenen 'Let Me Solo Her': Super-Spieler auf Stufe 50 hilft anderen in Not, wird von Community gefeiert

LMSH ist einer der berühmtesten Elden Ring-Spieler überhaupt - einen ähnlichen Helden gibt es nun auch in Helldivers 2.

Erinnert ihr euch noch an Let Me Solo Her aus Elden Ring oder die Rettungstruppe aus Valheim? Auch in Helldivers 2 gibt es mindestens einen hochstufigen Spieler, der sich zum Ziel gesetzt hat, anderen Fans zu helfen. Die Person selbst hat schon über 200 Stunden gespielt sowie Level 50 erreicht und mag es einfach, Leuten zur Seite zu stehen, die seine Hilfe wirklich nötig haben.

Das Wichtige im Überblick: In Helldivers 2 hilft ein hochstufiger Spieler anderen Fans in schwierigen Situationen

Spieler mit über 200 Stunden Spielzeit und Level 50 bietet sein Wissen und Hilfe an

Unterstützt unterbesetzte Truppen, rettet Spieler aus Gefahr und teilt Ressourcen

Setzt fortgeschrittene Stratagems ein und agiert als Tutor für grundlegende Spielmechaniken

Fans sind begeistert von seinem Engagement und danken ihm für seine Hilfe

Helldivers 2-Fan hilft anderen Spieler*innen aus der Patsche

Darum geht's: In Elden Ring wurde ein Fan zur lebenden Legende, weil er seine Dienste direkt vor dem wohl schwierigsten Bosskampf des Spiels angeboten hat. Dieser Fan aka "Let Me Solo Her" war so zuversichtlich und selbstbewusst, dass er direkt im Namen darum gebeten hat, den Boss einfach alleine erledigen zu können. In Helldivers 2 gibt es eine ähnliche Geschichte.

Ihr wisst nicht, was Helldivers 2 ist? Seht euch dieses Video an:

58:32 Helldivers 2 zeigt, woran andere Shooter scheitern

"Ich bin dieser Level 50-Typ": Damit steigt der Helldivers 2-Spieler in seinen Reddit-Beitrag ein. Darin erklärt er, dass es für ihn mittlerweile nicht mehr viel im Spiel zu tun gebe, da er nach über 200 Stunden bereits Stufe 50 und alle Freischaltungen erreicht habe. Darum macht er es sich zur Aufgabe, unterbesetzten Helldiver-Truppen beizuspringen, die einen SOS-Beacon abgesetzt haben.

"Ich werde versuchen, euch aus der direkten Gefahr zu retten und zum Sieg zu führen. Wenn ich drei Typen immer wieder in einem nutzlosen Bug-Loch sterben sehe, begebe ich mich zum Missionsziel, räume unterwegs alles auf und speichere alle Samples, die ich sehe. Danach gehe ich zur Extraktions-Zone und rufe Pelican-1. Und ich werde euch sagen: Keine Sorge, das Shuttle kann warten bis zum Ende des Spiels, ihr könnt alles zu Ende bringen, was ihr wollt, macht euch keine Sorgen. Und das ist wahr, das Shuttle wird warten, nachdem es gelandet ist."

In einem Interview mit IGN erklärt der Helldivers 2-Spieler, dass er oft auch seine höherstufigen Stratagems einsetzt, um sie dann den Mitspielern zur Verfügung zu stellen. Könnt ihr also selbst zum Beispiel noch keine Mechs rufen, dürft ihr mit Hilfe des Skull-Admirals .atasu schon einmal selbst einen ausprobieren.

Viele Spieler*innen seien zunächst skeptisch, wenn sie ihre Retter begegnen und trauen sich beispielsweise nicht direkt, wirklich die herbeigerufenen Extras zu nutzen.

Insgesamt überwiegt aber die Begeisterung: Unter dem Reddit-Beitrag häufen sich die Kommentare von Fans, die richtig cool finden, was .atasu macht. Es melden sich sogar einige derjenigen zu Wort, die bisher schon das Vergnügen hatten, mit ihm zusammen Seite an Seite zu kämpfen.

"Mein erster Vorstoß auf Level 8 und zwei Typen hatten das Spiel verlassen, ich habe einen SOS Beacon herunter gerufen und 5 Minuten später bist Du wie ein angepisster Master Chief reingekommen und hast diesen emotionslosen Bots beigebracht, was Angst bedeutet. Jetzt bin ich auch ein Skull-Admiral und habe das bei mir behalten, was ich diese Nacht von Dir gelernt habe."

Spieler dient oft auch als Tutor: Interessanterweise besteht ein Großteil der Interaktionen zwischen diesem Level 50-Spieler und seinen Schutzbefohlenen darin, dass er ihnen grundlegende Dinge beibringt, die nicht von Helldivers 2 erklärt werden. Zum Beispiel, dass Ressourcen geteilt werden, wie Waffen-Mods gewechselt werden können oder wie bestimmte Aufgaben wie das E-710-Minispiel funktionieren.

Auf welcher Stufe seid ihr mittlerweile in Helldivers 2? Helft ihr auch öfters anderen oder konntet ihr schon Hilfe in Anspruch nehmen?