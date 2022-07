Elden Rings berühmtester Fan hat Malenia über 2000 Mal in die Knie gezwungen und erhält besonderes Geschenk

Let Me Solo Her ist längst eine lebende Elden Ring-Legende. Falls ihr den Namen trotzdem noch nie gehört habt: Es handelt sich um einen Fan, der sich zum Koop für die knallharte Endgegnerin Malenia anbietet, diese dann aber nicht gemeinsam mit dem Host, sondern ganz alleine erledigt - wie der Name eben schon sagt. Und das, obwohl der Boss mehr Lebenspunkte erhält, wenn zwei Spielende ihm entgegentreten. Nach einer schier unglaublichen Anzahl an Siegen werden Let Me Solo Hers Bemühungen nun auch vom Publisher des Spiels gewürdigt.

Let Me Solo Her über die Siege und das Geschenk

Darum geht es: Let Me Solo Her hat inzwischen in der Elden Ring-Community fast schon denselben Kultstatus wie die Endgegnerin Malenia selbst. Auf Reddit hat der Fan (der dort das Pseudonym KleinTusboiOW nutzt) ein Update aus dem Leben eines Malenia-Killers gegeben:

Da viele Leute mich fragen oder denken, ich hätte mich zur Ruhe gesetzt: Ich bin glücklich, zu sagen, dass ich das nicht getan habe und immer noch stark bin :). Ich habe inzwischen das Zählen aufgegeben, aber [ich habe] über 2000 Malenias getötet.

Besonders lustig ist das auch deshalb, weil die Bossgegnerin über eine Textzeile verfügt, in der sie behauptet, noch nice besiegt worden zu sein. Da hat wohl jemand ein bisschen im Lebenslauf geschummelt.

Mysteriöses Päckchen vom Publisher: Selbstverständlich ist auch Bandai Namco längst aufmerksam geworden und hat ein Geschenk an Let Me Solo Her gesendet. Was dieses enthält? Da müssen wir uns wohl noch gedulden, genau wie der Fan selbst, denn das Päckchen ist zunächst im französischen Zoll steckengeblieben, bis einige Papiere ausgefüllt waren.

Inzwischen ist es nach Bandai Namcos Aussage, die Let Me Solo Her veröffentlicht hat, im US-Zoll angekommen. Es dürfte also hoffentlich bald sein Ziel erreichen.

Die verrücktesten Huldigungen: Aber nicht nur der Publisher hat sich etwas für Malenias Albtraum ausgedacht. Überall imitieren Fans den Topfkopf-Stil des Boss-Killers oder widmen ihm Fanart in Form von Bildern, Comics und Statuen. Auf Reddit findet sich sogar ein Auszug aus der Karte eines neuseeländischen Restaurants, in dem ein Let Me Solo Her-Drink angeboten wird. Er besteht aus Rotwein und Kahlua. Ob dieser dabei helfen kann, Malenia zu besiegen, ist eher zu bezweifeln.

