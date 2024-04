Helldivers 2: Behinderter Spieler kann nicht spielen und Community und Chefentwickler helfen aus

Bald können hoffentlich noch mehr Menschen für Demokratie in Helldivers 2 sorgen.

Helldivers 2 fesselt seit Anfang Februar die unterschiedlichsten Spieler*innen vor die Bildschirme. Da dürfte es nicht überraschen, dass darunter Personen sind, die von mehr Barrierefreiheit profitieren würden.

In diesem konkreten Fall meldet sich User stevenspohn auf X, ehemals Twitter, berichtet von seiner Erfahrung mit dem Spiel und fragt gleichzeitig nach Hilfe.

Demokratie für alle!

Wir übersetzen und paraphrasieren an dieser Stelle: Steven Spohn berichtet davon, dass er kein Helldivers 2 spielen kann, weil die Inputs seiner Assistiven Technologie durch die Anti-Cheat-Software des Spiels blockiert werden. Weil das Problem nur von Entwickler*innen-Seite gelöst werden kann, bittet er genau diese um Hilfe.

Sein Post verschwindet nicht in der Unendlichkeit des Internets, sondern findet Anklang in der Community. So eröffnet User*in „BJgobbleDix“ auf Reddit einen Thread, in dem er oder sie direkt die Entwickler*innen anspricht und den Post auf X nochmals verlinkt:

Die Community ist sich dabei einig: Zuerst ist es beeindruckend, mit welchen Lösungen die Assistive Technologie das Spielen ermöglicht. Stephen Spohn ist außerdem eine bekannte Persönlichkeit, die sich seit Jahren für mehr Accessibility in Spielen einsetzt. In diesem Fall gelingt das dann auch, denn Arrowhead-CEO Johan Pilestedt meldet sich höchstpersönlich auf X:

Er würde sich die Sache anschauen, müsste dafür jedoch die genaue Software von Stephen Spohn in Erfahrung bringen. Also gingen die Privatnachrichten hin und her.

Somit können wir nur hoffen, dass eine Lösung gefunden werden kann. Wie auch der verlinkte Reddit-Thread zeigt, profitieren nicht nur Einzelne von mehr Barrierefreiheit in Spielen. Diese News zeigt unter anderem die Schönheit davon, wenn sich verschiedene Menschen zusammentun, um für mehr Inklusion zu arbeiten.

Hat eine Accessibility-Option in einem Videospiel euch besonders beeindruckt? Wenn ja, welche?