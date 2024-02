Helldivers 2-Spieler hat schon 46 US-Dollar an Premiumwährung freigeschaltet, 'ohne einen Dollar auszugeben'

Die Über-Credits sind die Premiumwährung in Helldivers 2.

Helldivers 2 hat ein famoses Kern-Gameplay, die actiongeladenen Kämpfe gegen die Terminiden und Roboter sind definitiv ein Highlight des Spiels. Zu den Motivationsfaktoren zählt darüber hinaus auch die Freischaltung von neuen Taktikausrüstungen, Waffen oder Cosmetics.

Und insbesondere die letzten beiden lassen sich im Koop-Shooter von Entwickler Arrowhead auch mit Über-Credits bezahlen, die wahlweise gegen Echtgeld erhältlich sind.

Zur Orientierung: 1000 Credits kosten im PS Store knapp 10 Euro, das Paket mit 2100 Credits liegt bei etwa 20 Euro. Die kaufbaren Gegenstände bewegen sich meist zwischen 3 und 5 Euro.

Wichtig allerdings: Im Spiel lassen sich die Über-Credits auch "normal" finden, etwa direkt auf den Schlachtfeldern oder in der kostenlosen Battle Pass-Variante. Und dass sich so auch ganz ohne Echtgeldeinsatz ein ordentliches Sümmchen anhäufen lässt, beweist ein Eintrag auf Reddit.

Satte 4645 Über-Credits auf dem Konto

User Jdawgcrane präsentiert dort nämlich sein Über-Credits-Konto, das bei satten 4645 steht. Laut seiner eigenen Umrechnung sind das 62 US-Dollar an Premiumwährung, die er normal erspielt hat, "ohne einen Dollar auszugeben".

Laut unserer eigenen Umrechnung – und auch laut einiger Kommentare – sind es allerdings etwas weniger, nämlich "nur" 46 Dollar. Das ist aber natürlich dennoch ein ordentliches Sümmchen, mit dem man sicherlich ein paar schicke Dinge im Ingame-Store bekommt.

Die Crux mit der Zeit: Wie lange der User für diese Anzahl gespielt hat, ist nicht bekannt. Orientierungspunkte dafür liefern ein paar Kommentare unter dem Eintrag. Ein User hat beispielsweise 25 US-Dollar an Premiumwährung in 45 Stunden erspielt, ein anderer dagegen "nur" knapp 3 Dollar in 45 Stunden.

Eine pauschale Aussage lässt sich darüber natürlich nicht treffen, schließlich ist es davon abhängig, wie viele Credits man in den Einsätzen findet. Laut diverser Guides im Netz sind 10 bis 40 Über-Credits pro Stunde machbar. Nimmt man sich von dort die goldene Mitte (25) und rechnet das auf die Anzahl von Jdawcrane hoch, hat er dafür mutmaßlich (!) 185 Stunden gespielt.

Helldivers 2 ist seit dem 8. Februar für die PS5 und den PC erhältlich. In der Rolle der namensgebenden Helldivers müsst ihr die Über-Erde, beziehungsweise deren angrenzende Planeten, gegen anstürmende Käfermassen und Roboterwesen verteidigen.

Das Spiel erfordet eine konstante Internetverbindung und legt seinen Fokus ganz klar auf den Koop-Aspekt, ist allerdings auch alleine spielbar – auch wenn es keine Solo-Kampagne gibt.

Wieviele Über-Credits habt ihr schon im Spiel gesammelt?