'Niemand wird zurückgelassen' - Helldivers 2-Spieler schieben AFKler über die Ziellinie und die Community feiert es

Teamplay kann so schön sein!

"Einer für alle, alle für einen!" – Dieses Motto scheint sich ein Trupp im Koop-Shooter Helldivers 2 stark auf die Fahne geschrieben zu haben. In einem Match war eines der Team-Mitglieder*innen kurz vor dem Ende zwar noch online, aber nicht mehr am Controller – also AFK (Away From Keyboard). Statt ihn aber zurückzulassen, schoben sie ihn mehr oder weniger über die Ziellinie.

Wohltuendes Teamplay in Helldivers 2

Helldivers 2 macht nicht nur ordentlich Spaß, es scheint auch das Gemeinschaftsgefühl stärker zu fördern, als so manch anderer Koop-Shooter. Nachdem beispielsweise die PlayStation-Community einen Release auf Xbox forderte, um gemeinsam (und ganz ohne Konsolenkrieg) gegen die Aliens zu kämpfen, zeigt ein Video auf Reddit, dass das Teamplay auch im Kleinen gut funktioniert.

Der Redditor -DKMB_ veröffentlichte einen Clip, in dem einer der Spieler*innen AFK war. Statt aber damit zu leben, dass er oder sie nicht an der Konsole/dem PC war, um mit dem Rest des Teams in den Shuttle zu steigen und die Runde zu beenden, schoben und drückten sie das Team-Mitglied (im Video Spieler*in F1) über die Ziellinie.

Da das allerdings dank Friendly Fire Schaden verursacht, heilten sie die Person zeitgleich. Dank dieser Strategie und den hohen Rüstungswert des AFKlers schafften sie es aber, ihn/sie erfolgreich am Extraction Point abzuliefern.

Man könnte jetzt spekulieren, dass es dem restlichen Team weniger um den Teamgeist ging, sondern mehr um die Erfahrungspunkte, gesammelten Ressourcen und finale Wertung, die (teils) verloren gingen, fall der AFKler nicht mit in den Shuttle steigt. Da der Redditor, der Teil der Koop-Truppe ist, aber unter anderem betont, dass kein Helldiver zurückgelassen wird, gehen wir wie auch viele andere von ehrenhaften Absichten aus.

Entsprechend begeistert sind andere Community-Mitglieder von dem "tollen Teamplay". Es sei "wholesome" und sie hätten als "wahre Helden" eine Medaille verdient:

Für so ein demokratisches Verhalten haben sie auf jeden Fall eine oder zwei Medaillen verdient!

Allerdings zeigt dieses Beispiel auch, was Helldivers 2 noch fehlt: Eine Möglichkeit, Team-Mitglieder hochzuheben und ins Ziel oder in Sicherheit zu tragen. Entsprechend oft wird diese Funktion als Wunsch in den Kommentaren geäußert. Hoffen wir, dass das Entwicklerteam von Arrowhead die Community erhört und es mit einem Patch hinzufügt.