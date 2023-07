Hello Kitty Island Adventure: Schnorchel finden, um zu tauchen

Hier erfahrt ihr, wie ihr an den Schnorchel gelangt.

In Hello Kitty Island Adventure reicht es nicht nur Flossen zu finden, um zu schwimmen. Nein, ihr könnt auch eine komplette Unterwasserwelt erkunden. Dafür braucht ihr aber den Schnorchel, den ihr in der Quest "Tauchgang" erhaltet – so geht's.

So bekommt ihr bei Kuromi den Schnorchel

Relativ schnell im Spiel wird klar, dass ihr irgendwann tauchen müsst, um zu Fisch Hangyodon zu kommen, der sich im Comedy-Club unten im Meer befindet. Das geht aber nur mit einem Schnorchel und es gibt keine Hinweise im Spiel, wie ihr den bekommt.

Kuromi aufleveln: Wie so vieles im Spiel, sind auch die Schnorchel an Freundschaftsquests gebunden. In diesem Fall müsst ihr Kuromi auf Level 6 bekommen, um die Schnorchel zu erhalten. Das geht am besten mit Halloween-Items wie dem Halloween-Kürbis, falls ihr bereits das Crafting-Rezept dafür habt. Ansonsten könnt ihr auch einfach Kürbisse sammeln und Kuromi geben.

Weitere Infos zu Freundschaften:

Hello Kitty Island Adventure Freundschaften erhöhen und die besten Geschenke von Sebastian Zeitz

Medaillon finden: Ist Kuromi endlich auf Level 6, dann läuft sie zum Teich im Spuksumpf und wartet dort auf euch. Ihr sollt helfen, ihr Medaillon zu finden. Dafür müsst ihr im Teich vor euch abtauchen und lernt so, wie ihr tauchen könnt. Das Medaillon ist aber nicht schwer zu finden, da es euch auf der Karte angezeigt wird.

Bringt ihr es zu Kuromi, dann müsst ihr den Schnorchel wieder abgeben, aber erhaltet dafür ein Crafting-Rezept, um eure eigenen herzustellen.

Das braucht ihr für den Schnorchel:

10x Gummi (liegt in der Weld herum)

2x Funken (erstellbar durch 3 Lichtsteine)

2x Barren (erstellbar durch 3 Eisen)

Das braucht ihr, um den Schnorchel herzustellen

Habt ihr die Ressourcen gefunden, dann könnt ihr den Schnorchel an einer Werkbank erstellen und endlich im Meer abtauchen.

Hello Kitty Island Adventure ist ab sofort exklusiv bei Apple Arcade erhältlich. Somit ist das Spiel derzeit erhältlich für iPhones, iPads und Macs. Zudem könnt ihr es auch mit eurem Apple TV spielen. Es ist derzeit unbekannt, ob das Spiel auch auf andere Plattformen erscheint. Jedoch wurde auch ein anderes Apple Exclusive des gleichen Entwicklers nach einer kurzen Phase auch auf PC, PlayStation, Xbox und Switch veröffentlicht.