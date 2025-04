Hell’s Paradise Season 2: Alle wichtigen Infos zum Release und wie es in der nächsten Staffel weitergeht

Gabimarus Suche nach dem Elixier des ewigen Lebens geht weiter. (Bild: © Yuji Kaku, Shueisha / Mappa)

Die Anime-Adaption von Hell’s Paradise erschien 2023 und gehörte zu einer der beliebtesten Serien der damaligen Frühlings- und Sommersaison. Von da an hat der Action-Anime eine Vielzahl an Fans gewonnen und mit dem Release der finalen Folge der ersten Staffel am 22. Juli 2023 gab es Hoffnung auf eine zweite Staffel.

Kurz im Anschluss der ersten Staffel hat es auch nicht lange gedauert, bis die zweite Staffel offiziell angekündigt wurde, ein Releasedatum stand jedoch aus und Fans mussten sich auf weitere Informationen gedulden.

Ende 2024, über ein Jahr nach dem Release der ersten Staffel, gab Crunchyroll im Rahmen des jährlichen Jump Festas endlich den Releasezeitraum der zweiten Season von Hell’s Paradise bekannt. Alle wichtigen Informationen zu Season 2 haben wir euch hier zusammengefasst.

Release – Wann erscheint die zweite Season von Hell’s Paradise?

Releasezeitraum: Januar 2026

Januar 2026 Episodenzahl: Vermutlich zwischen 12 und 15 Episoden

Vermutlich zwischen 12 und 15 Episoden Synchro: Vorerst japanische Originalvertonung mit deutschen Untertiteln und deutsche Synchro zu einem späteren Zeitpunkt

Vorerst japanische Originalvertonung mit deutschen Untertiteln und deutsche Synchro zu einem späteren Zeitpunkt Streamingdienst: Crunchyroll

0:44 Hell's Paradise enthüllt im neuen Teaser-Trailer den Releasezeitraum für die zweite Staffel

Story – Wo wird die zweite Season anknüpfen?

Die erste Staffel von Hell’s Paradise endet mit einem großen Cliffhanger. Gabimaru verliert sein Gedächtnis und es kommen Zweifel auf, ob es seine Frau jemals gegeben hat oder sie durch unbekannte Personen in den Erinnerungen von Gabimaru erschaffen wurde, um Kontrolle über ihn zu bekommen.

Season 1 lässt also eine Vielzahl an Fragen offen und stellt sogar neue auf, die die zweite Season von Hell’s Paradise näher erläutern kann. Die zweite Staffel wird also womöglich direkt an die Ereignisse der ersten Staffel anknüpfen, wo Gabimaru sich mit einem Gedächtnisverlust wiederfindet, während er von Sagiri und den anderen noch getrennt ist.

Alle Manga-Kapitel, die in der ersten Staffel abgedeckt wurden und ab welchem Punkt ihr weiterlesen könnt

Hell’s Paradise Season 1 deckt alle Manga-Kapitel bis einschließlich 45 ab. Viele Fans des Mangas haben jedoch angemerkt, dass die Anime-Adaption einige wichtige Story-Elemente in der Geschichte übersprungen hat und es besser wäre, bei Kapitel 35 anzufangen, um wirklich nichts verpasst zu haben.

Wenn ihr also ab der finalen Folge der ersten Staffel direkt in den Manga einsteigen und weiterlesen möchtet, dann solltet ihr mit Kapitel 45 fortfahren. Solltet ihr alles Wichtige der letzten Ereignisse wissen wollen, dann lest ab Kapitel 35.

Hier könnt ihr die erste Staffel anschauen und den Manga lesen

Die erste Staffel von Hell’s Paradise findet ihr auf Netflix, Crunchyroll und Prime Video. Season 1 umfasst genau 14 Folgen, die alle komplett auf Deutsch vertont sind. Es ist nicht bekannt, ob die zweite Season ebenfalls auf Netflix und Prime Video abseits von Crunchyroll kommen wird.

Den Manga könnt ihr auf der offiziellen Webseite MangaPlus von Shueisha lesen, der insgesamt 127 Kapitel umfasst und komplett abgeschlossen ist.

Wie hat euch die erste Staffel gefallen und freut ihr euch auf die zweite Season von Hell's Paradise?