Pokémon Pokopia-Spielzeit - So lange soll uns das Nintendo Switch 2-Exclusive beschäftigen

Pokémon Pokopia lässt uns im März gemeinsam mit Pokémon wie Schiggy, Glumanda und Co. eine eigene Insel bevölkern und diese nach unseren eigenen Vorstellungen gestalten. Wie lange uns die Life-Sim bei Laune halten soll, hat Director Takuto Edagawa vor wenigen Tagen in einem Interview mit IGN verraten.

So lange soll uns Pokémon Pokopia beschäftigen

Benötigte Spielzeit zum Beenden der Hauptstory: 20 bis 40 Stunden.

Pokopia folgt dem spielerischen Vorbild von Dragon Quest Builders (2). Heißt im Klartext: Hier baut ihr eure Poké-Insel nicht komplett frei mit Blöcken auf wie beispielsweise in Minecraft, sondern folgt einer Hauptstory. Und wer will, kann diese eben in 20 bis 40 Spielstunden abschließen.

Edagawa zufolge hängt die Spielzeit – wie so oft – aber stark vom eigenen Spielstil ab. Zudem betont er, dass Pokopia kein klassisches Spiel ist, bei dem wir unbedingt darauf abzielen, die Credits bzw. den Abspann zu erreichen. Viel mehr gehe es darum, "eine Welt mit Pokémon zu erschaffen und (darin) mit ihnen zu leben", so der Director des kommenden Switch 2-Abenteuers.

Nach dem Abspann gibt es noch viel mehr zu entdecken. Es kommt also darauf an, was man unter "Inhalten" versteht, aber ich bin überzeugt, dass die Spieler*innen zum Weiterspielen angeregt und motiviert werden.

Wie viel Umfang und Langezeitmotiviation Pokémon Pokopia tatsächlich bietet, können wir bald selbst herausfinden, nämlich bereits in wenigen Wochen.

Release und Plattformen: Pokémon Pokopia erscheint am 03. März 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2. Im Pokémon-Spin-Off von Entwickler Omega Force schlüpft ihr in die Rolle eines Dittos und müsst eine heruntergekommene Insel wiederaufbauen und mit Leben füllen. Dabei helfen euch unterschiedlichste Pokémon mit ihren individuellen Fähigkeiten.

Kollege Max hat die knuffelige Live-Sim vor wenigen Tagen sogar bereits 90 Minuten lang ausprobiert und zeigt sich angetan: Pokopia eigne sich auch für Spieler*innen, die keine Animal Crossing-Fans sind. Mehr dazu lest ihr in der oben verlinkten GamePro-Preview.

Freut ihr euch schon auf Pokopia?