Arc Raiders tritt in die Fußstapfen von Helldivers 2 und versichert seinen Spielern: Es wird niemals wie Fortnite sein

Arc Raiders möchte der eigenen Vision treu bleiben.

Skins und kosmetische Items sind mittlerweile ein wichtiger Finanzierungsbaustein in vielen Spielen. Gleichzeitig werden sie aber auch intensiv und kontrovers diskutiert. Der CEO von Embark hat jetzt gute Neuigkeiten für alle Fans von Arc Raiders geteilt.

Arc Raiders bleibt sich optisch treu

In den vergangenen Jahren hat die Debatte rund um Skins und wie diese das Spielerlebnis beeinflussen, stark Fahrt aufgenommen. Während es in Fortnite kaum jemanden stört, auf Cartoonfiguren zu schießen, sorgen Beavis und Butthead in Call of Duty für eine Atmosphäre, die vielen Spieler*innen nicht gefällt.

12:43 Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!

Autoplay

Aus Sicht der Studios ergeben solche Crossover natürlich Sinn, immerhin spielen sie oft mit minimalem Aufwand viel Geld in die Kassen. Wie schmal der Grat dabei sein kann, zeigt aktuell etwa Battlefield 6, wo schon Farben für einen kleinen Shitstorm ausreichen.

Angesichts des Erfolgs von Arc Raiders gibt es sicher auch viele Spieler*innen, die in Sorge sind, dass demnächst auch der Extraction-Shooter von Embark mit "unpassenden" Kostümen ausgestattet sein könnte. Dem hat Patrick Söderlund, der CEO des Studios, einen Riegel vorgeschoben.

In einem großen Interview mit IGN wurde Söderlund unter anderem auch auf Embarks Philosophie bei neuen Skins und kosmetischen Items angesprochen. Die Antwort dürfte dabei vielen Raidern gefallen:

In erster Linie möchten wir sicherstellen, dass alles zur Fiktion von Arc Raiders passt und dass es sich gut in das Arc Raiders-Universum einfügt.

Söderlund führt weiter aus, dass es auch Spiele wie Fortnite oder das ebenfalls von Embark veröffentlichte The Finals gibt, in denen es durchaus ins Universum passt, wenn "pinke Bananen" herumlaufen oder "Batman auf Bart Simpson schießen kann".

Auf Arc Raiders trifft das aber eben nicht zu. Man hat eine eigene visuelle Vision, der man treu bleiben möchte. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass es in Zukunft nicht noch exotischere Kostüme oder Crossover-Events geben wird. Immerhin befinde man sich erst ganz am Anfang der Lore.

Wie sich Crossover und Identität vereinen lassen, zeigt unter anderem der Koop-Shooter Helldivers 2. Dort gibt es etwa auch Skins aus Halo und Killzone, sie sind aber so designt, dass sie zum Stil des Spiels passen. Zudem handelt es sich um Universen, die dem von Helldivers ähneln.

Wie steht ihr zur Skin-Debatte? Welche Crossover könntet ihr euch in Arc Raiders vorstellen?