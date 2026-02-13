Arc Raiders tritt in die Fußstapfen von Helldivers 2 und versichert seinen Spielern: Es wird niemals wie Fortnite sein

Arc Raiders hat bisher vor allem zurückhaltende Skins veröffentlicht. Dabei soll es auch bleiben.

Jonas Herrmann
13.02.2026 | 18:31 Uhr

Arc Raiders möchte der eigenen Vision treu bleiben. Arc Raiders möchte der eigenen Vision treu bleiben.

Skins und kosmetische Items sind mittlerweile ein wichtiger Finanzierungsbaustein in vielen Spielen. Gleichzeitig werden sie aber auch intensiv und kontrovers diskutiert. Der CEO von Embark hat jetzt gute Neuigkeiten für alle Fans von Arc Raiders geteilt.

Arc Raiders bleibt sich optisch treu

In den vergangenen Jahren hat die Debatte rund um Skins und wie diese das Spielerlebnis beeinflussen, stark Fahrt aufgenommen. Während es in Fortnite kaum jemanden stört, auf Cartoonfiguren zu schießen, sorgen Beavis und Butthead in Call of Duty für eine Atmosphäre, die vielen Spieler*innen nicht gefällt.

Video starten 12:43 Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!

Aus Sicht der Studios ergeben solche Crossover natürlich Sinn, immerhin spielen sie oft mit minimalem Aufwand viel Geld in die Kassen. Wie schmal der Grat dabei sein kann, zeigt aktuell etwa Battlefield 6, wo schon Farben für einen kleinen Shitstorm ausreichen.

Angesichts des Erfolgs von Arc Raiders gibt es sicher auch viele Spieler*innen, die in Sorge sind, dass demnächst auch der Extraction-Shooter von Embark mit "unpassenden" Kostümen ausgestattet sein könnte. Dem hat Patrick Söderlund, der CEO des Studios, einen Riegel vorgeschoben.

In einem großen Interview mit IGN wurde Söderlund unter anderem auch auf Embarks Philosophie bei neuen Skins und kosmetischen Items angesprochen. Die Antwort dürfte dabei vielen Raidern gefallen:

In erster Linie möchten wir sicherstellen, dass alles zur Fiktion von Arc Raiders passt und dass es sich gut in das Arc Raiders-Universum einfügt.

Söderlund führt weiter aus, dass es auch Spiele wie Fortnite oder das ebenfalls von Embark veröffentlichte The Finals gibt, in denen es durchaus ins Universum passt, wenn "pinke Bananen" herumlaufen oder "Batman auf Bart Simpson schießen kann".

Aktuelles zu ARC Raiders
Arc Raiders: Embark liefert endlich den Fix für einen nervigen Glitch - und baut dabei versehentlich den nächsten ein
von Jonas Herrmann
Arc Raiders: Embark liefert endlich den Fix für einen nervigen Glitch - und baut dabei versehentlich den nächsten ein
Arc Raiders-Pros sammeln die besten Tipps, die niemand sonst kennt
von Jonas Herrmann
Arc Raiders-Pros sammeln die besten Tipps, die niemand sonst kennt
ARC Raiders-Fan besiegt einen der härtesten Gegner auf eine fast unglaubliche Art: Springt auf ihn, platziert Bombe, hüpft zum nächsten und überlebt alles
von Jonas Herrmann
ARC Raiders-Fan besiegt einen der härtesten Gegner auf eine fast unglaubliche Art: Springt auf ihn, platziert Bombe, hüpft zum nächsten und überlebt alles

Auf Arc Raiders trifft das aber eben nicht zu. Man hat eine eigene visuelle Vision, der man treu bleiben möchte. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass es in Zukunft nicht noch exotischere Kostüme oder Crossover-Events geben wird. Immerhin befinde man sich erst ganz am Anfang der Lore.

Wie sich Crossover und Identität vereinen lassen, zeigt unter anderem der Koop-Shooter Helldivers 2. Dort gibt es etwa auch Skins aus Halo und Killzone, sie sind aber so designt, dass sie zum Stil des Spiels passen. Zudem handelt es sich um Universen, die dem von Helldivers ähneln.

Wie steht ihr zur Skin-Debatte? Welche Crossover könntet ihr euch in Arc Raiders vorstellen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Arc Raiders

Arc Raiders

Genre: Shooter

Release: 30.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Arc Raiders tritt in die Fußstapfen von Helldivers 2 und versichert seinen Spielern: Es wird niemals wie Fortnite sein

vor einem Tag

Arc Raiders: Embark liefert endlich den Fix für einen nervigen Glitch - und baut dabei versehentlich den nächsten ein

vor einem Tag

ARC Raiders ist so erfolgreich, dass Embark jetzt "lange leben kann" - und das Studio arbeitet schon am nächsten potenziellen Hit

vor 2 Tagen

Arc Raiders-Pros sammeln die besten Tipps, die niemand sonst kennt

vor 3 Tagen

Arc Raiders: Beliebter Modus feiert schon in dieser Woche sein Comeback
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Nicht High-End, sondern Maximum: Neue Grafikkarte kostet absurde 5.699 Euro und Leute müssen in manchen Ländern ein Los ziehen, damit sie sie überhaupt kaufen können

vor 35 Minuten

Nicht High-End, sondern Maximum: Neue Grafikkarte kostet absurde 5.699 Euro und Leute müssen in manchen Ländern ein Los ziehen, damit sie sie überhaupt kaufen können
Pokémon Pokopia-Spielzeit - So lange soll uns das Nintendo Switch 2-Exclusive beschäftigen

vor 50 Minuten

Pokémon Pokopia-Spielzeit - So lange soll uns das Nintendo Switch 2-Exclusive beschäftigen
Battlefield 6 veröffentlicht Roadmap für Season 2 und bringt darin einen beliebten Modus aus Battlefield 1 zurück

vor einer Stunde

Battlefield 6 veröffentlicht Roadmap für Season 2 und bringt darin einen beliebten Modus aus Battlefield 1 zurück
Arc Raiders tritt in die Fußstapfen von Helldivers 2 und versichert seinen Spielern: Es wird niemals wie Fortnite sein

vor einer Stunde

Arc Raiders tritt in die Fußstapfen von Helldivers 2 und versichert seinen Spielern: Es wird niemals wie Fortnite sein
mehr anzeigen