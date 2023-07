High On Life gibt's nun auch auf den PlayStation-Konsolen.

Das ging jetzt überraschend schnell. Nur kurze Zeit, nachdem Gerüchte aufkamen, dass der Xbox exklusive Sci-Fi-Shooter High On Life auch auf die PlayStation kommen könnte, ist er nun im PS Store verfügbar. Anscheinend wollten weder Sony noch Entwickler Squanch Games viel Zeit mit einer Ankündigung verplempern. Umso besser für uns, denn der Titel erfreute sich letztes Jahr großer Beliebtheit.

Game Pass-Hit ist jetzt auch auf PlayStation spielbar

Der Ego-Shooter High On Life erschien am 13. Dezember 2022 exklusive für die Xbox-Konsolen und den PC. Ab heute, dem 23. Juli 2023, ist er nun auch auf PS4 und PS5 spielbar. Statt es aber wie auf der Xbox über einen Abo-Service ohne Zusatzkosten spielen zu können, müssen wir in diesem Fall 59,99 Euro dafür zahlen. High On Life ist kein Teil von PS Plus Extra/Premium.

Damit tauchte das kunterbunte und abgedrehte Spiel schneller als gedacht und ohne große Ankündigung im PlayStation Store auf. Gerüchte dazu kamen erst vor drei Tagen auf, als Orbis Patches und der Insider Knoebelbroet eine PS4-Version des Titels im PlayStation Backend fanden.

Das ist High On Life

Die Idee hinter High On Life stammt von Rick & Morty-Macher Justin Roiland, was man dem Spiel anmerkt (und Geschmackssache ist). In dem Ego-Shooter verschlägt es uns nämlich in eine kunterbunte Sci-Fi-Welt mit schrägem Humor, was eine Altersfreigabe ab 18 Jahren zur Folge hatte.

Durch eine einfallende Alien-Invasion werden wir zum Kopfgeldjäger und müssen eine außerirdische Organisation zur Strecke bringen, um die Menschheit zu retten. Während wir dafür verschiedene Planeten besuchen, sind wir aber nicht alleine. Im Schlepptau haben wir lebendige Waffen, die alle eigene Persönlichkeiten und damit so einige Sprüche auf Lager haben.

In diesem Trailer wird es deutlicher, was wir damit meinen:

1:33 High on Life - Launch-Trailer zum abgedrehten Shooter mit Rick & Morty-Flair - Launch-Trailer zum abgedrehten Shooter mit Rick & Morty-Flair

Besser als sein Test-Ruf: Solltet ihr jetzt einen Blick auf die Testwertungen werfen, lasst euch nicht gleich davon abschrecken. Bei den Kritiker*innen kam High On Life zwar nur durchwachsen an, viele Spieler*innen bewerten den Alien-Shooter aber um einiges besser. Aktuell steht der User Score bei Metacritic auf 7,9, was sich sehen lassen kann. Letztendlich entscheidet bei diesem Titel vor allem der eigene Humor, ob es zündet oder nicht.

Mehr dazu lest ihr hier:

Dass High On Life jetzt auch auf der PlayStation verfügbar ist, dürfte mit daran liegen, dass im Herbst der DLC High On Knife erscheint. Die Erweiterung setzt zwei Jahre nach der Story des Hauptspiels an und beginnt mit einem mysteriösen Paket.

Was haltet ihr von High On Life? Freut ihr euch, dass der Titel nun endlich auf der PlayStation spielbar ist?