Sieht nicht besonders schön aus und kam auch eher nur so mittel an, aber ein Erfolg war es trotzdem.

Es gibt Spiele, bei denen ist der Erfolg vorprogrammiert. Und dann gibt es da immer mal wieder solche Spiele, bei denen es eigentlich genau andersherum ist. Umso erfreulicher, wenn diese Titel dann trotz ihrer speziellen Ausrichtung auf eine Nische von Erfolg gekrönt sind. Wie zum Beispiel bei diesem Xbox-Shooter hier, der (nicht nur, aber auch dank Game Pass) überraschend viel gespielt wurde.

High on Life wurde von 7,5 Millionen Menschen gespielt und war ein Erfolg

Darum geht's: Die Menschen hinter dem skurrilen Alien-Shooter mit sprechenden Waffen und viel Humor à la Rick and Morty freuen sich über ihren veritablen Game Pass-Hit. Insgesamt haben über 7,5 Millionen Menschen High on Life gespielt. Wie der wilde Ritt in Videospielform aussieht, könnt ihr euch hier anschauen:

1:33 High on Life - Launch-Trailer zum abgedrehten Shooter mit Rick & Morty-Flair - Launch-Trailer zum abgedrehten Shooter mit Rick & Morty-Flair

Dass High on Life ein recht großer Game Pass-Titel war, steht schon eine Weile fest. Bereits Ende Dezember 2022 wurde berichtet, dass der Shooter sogar der größte Game Pass-Hit des Jahres und ein Rekord-Titel war. Es handelt sich sogar um den größten Game Pass-Launch des Jahres und den erfolgreichsten Start eines Third Party-Spiels im Service.

Das sagen die Macher: Jetzt wissen wir auch, was das alles genau bedeutet, mit Zahlen. Auf allen verfügbaren Plattformen (PC, Xbox Series S/X, Xbox One, Game Pass und Cloud) habe High on Life jetzt "weltweit mehr als 7,5 Millionen einzigartige Spieler*innen seit seinem Launch Mitte Dezember überschritten".

Trotz durchwachsener Reviews: High on Life kam bei der Kritik eher nur mittelprächtig weg. Der sehr spezielle, teils auch anstrengende Humor trifft wohl bei Fans einen Nerv, bei vielen anderen aber nicht. Auf Review-Aggregatorseiten wie Metacritic liegt High on Life bei den durchschnittlichen Testbewertungen unter 70, beim Userscore aber deutlich über 7.

Was kommt als nächstes? Das steht offiziell noch nicht fest. Angesichts des Erfolgs von High on Life hoffen Fans natürlich auf eine Fortsetzung, aber bisher wurde noch kein neues Spiel von Entwicklerstudio Quanch Games angekündigt.

Wie hat euch High on Life gefallen? Gehört ihr zu den 7,5 Millionen Menschen, die es gespielt haben?