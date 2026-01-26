Highguard-Release heute: Uhrzeit, Preload, aktueller Server-Status und mehr zum neuen Shooter im Live-Ticker

Im Dezember auf den Game Awards noch als das letzte große Spiel enthüllt, steht schon der Release an: Highguard. Der neue kostenlose Shooter wird heute auf PS5, Xbox und PC veröffentlicht und wir begleiten den Launch für euch mit einem Ticker.
Highguard im Release-Ticker
Montag, 26.01.2026
12:00 Uhr
Highguard erscheint heute voraussichtlich um 19 Uhr. Zuvor gibt es auch noch einen Showcase, der das Spiel näher vorstellen soll. Wir bleiben für euch mit unserem Live-Ticker dran und begleiten den Tag über den Release des neuen Shooters.
Alle wichtigen Infos zu Highguard auf einen Blick
- Release: 26. Januar 2026
- Uhrzeit: voraussichtlich 19 Uhr
- Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC
- Preis: kostenlos
- Showcase: Am 26. Januar um 19 Uhr findet noch ein Showcase zum Spiel statt, um alles vorzustellen
- Preload ist aktuell nicht verfügbar!
Doch was ist Highguard überhaupt?
Der neue Shooter wird komplett kostenlos spielbar sein und wurde von ehemaligen Mitarbeiter*innen entwickelt, die zuvor für Apex Legends, Titanfall und CoD verantwortlich waren.
Raid-Shooter mit Teams und PvP: In Teams kämpft ihr in Highguard als sogenannte Wächter um Reviere rund um die sogenannten Shieldbreaker auf der Karte und erobert damit nach und nach die Gebiete. Die Besonderheit ist, dass ihr nicht nur mit Schusswaffen kämpft, sondern auch übernatürliche Fähigkeiten wie zum Beispiel ein Hagelsturm aus Blitzen auf eure Gegner herabprasseln lassen könnt. Zudem könnt ihr jederzeit Tiere rufen und so über die Karte reiten.
Nach der Ankündigung auf den Game Awards gab es keine weiteren Neuigkeiten mehr rund um das Spiel. Deshalb dachten viele, dass der Launch am 26. Januar nicht stattfinden wird. Jedoch gibt es jetzt passend zum Release um 19 Uhr deutscher Zeit doch noch einmal einen Showcase, der den Launch des Spiels begleitet. Spätestens dann werden wir also erfahren, was Highguard wirklich drauf hat.
Werdet ihr Highguard spielen?
