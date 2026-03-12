"Botanicle" - LEGO-Fan nutzt Bionicle-Teile, um Blumentöpfe in süße Mechs zu verwandeln

LEGO bietet viele coole und süße Modelle an. Oft entstehen die besten Kreationen aber dann, wenn unterschiedliche Sets miteinander kombiniert werden. Wir würden diese "Botanicles" zumindest auf jeden Fall direkt kaufen.
LEGO-Fan baut süße Pflanzen-Mechs
Mit der Botanicals-Themenwelt bietet LEGO seit ein paar Jahren allerlei Sets für Naturliebhaber*innen, denen der grüne Daumen fehlt (und natürlich auch alle anderen). Neben verschiedenen Blumensträußen gibt es da auch eine Reihe von Topfplanzen.
Besonders süß ist dabei das Set "10349 Fröhliche Pflanzen", das aus zwei kleinen Blumentöpfen mit Gesichtern besteht. Es gibt einen gelben und einen blauen Blumentopf, die mit einer Bogenhanf-Pflanze und einer Ufopflanze bestückt werden können.
Es sind nette kleine Deko-Modelle, die gute Laune in jeden Raum bringen. In den beiden Blumentöpfen stecken aber auch mächtige Kriegsmaschinen, wie der Reddit-User "spderweb" in einem aktuellen Post demonstriert.
Er hat den gelben Topf nämlich mit dem "75411 Darth Maul Mech" und den blauen Topf mit einem blauen Bionicle kombiniert. Das Ergebnis sind die wahrscheinlich süßesten Kämpfer*innen, die wir seit langer Zeit gesehen haben.
Den Post findet ihr hier:
Link zum Reddit-Inhalt
In den Kommentaren gibt es zahlreiche User, die die beiden "Pflanzen-Krieger" absolut fantastisch finden. Mit "Botanicle" ist auch schnell der passende Name für diese neue Spezies gefunden. Der User "sudo_Rinzler" hat sich sogar den passenden Slogan dafür ausgedacht:
In einer Welt … in der Pflanzen nicht genug gegossen werden, sorgen zwei Pflanzen dafür, dass Gerechtigkeit in Niedlichkeit verwurzelt wird …
Für den User "salad-bars" sind genau solche Posts der Grund, warum er seine Zeit auf Reddit verbringt. Wer die Pflanzen-Mechs nachbauen möchte, kann das übrigens vergleichsweise einfach und günstig tun.
Die fröhlichen Pflanzen kosten 19,99 Euro und der Darth Maul Mech wird für 14,99 Euro angeboten. Einzig der blaue Bionicle ist nicht mehr offiziell erhältlich. Hier müsste man ein gebrauchtes Exemplar oder eine passende Alternative finden.
Rein farblich würde aus dem aktuellen Sortiment wohl am besten der Drachen-Mech aus dem Set "Duell mit Jays Drachen-Mech" passen. Das Modell kostet 19,99 Euro und kommt immerhin mit einem zweiten, grünen Mech und zwei Minifiguren.
Wie gefallen euch die beiden "Botanicles"?
