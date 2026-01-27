42 Aufrufe
Hinter dem Hass: Das ECHTE Problem von Highguard
Noch vor dem Launch hatte es Highguard echt schwer. Die Ankündigung auf den Game Awards von Geoff Keighley kam nicht gut an, immerhin erwarteten viele dort eher den Reveal eines neuen God of War oder ähnlichem Blockbuster. Stattdessen kam da dieser PvP-Hero-Shooter, von ehemaligen Apex Legends und Titanfall Devs. Und dann kam kürzlich noch heraus, dass es eigentlich ein Shadowdrop sein sollte!
Highguard kassierte direkt viel Hass und steht auf Steam direkt zum Launch bei "größtenteils negativen" Reviews. Doch wie gut ist das Spiel denn nun wirklich? Kann das fertige Spiel überzeugen, wo die Trailer versagten? Die Shooter-Experten Philipp Elsner und Paul Aeils haben sich Highguard etwas näher angeschaut.
Denn dieser Mix aus Apex Legends, Rainbow Six Siege, Counter Strike, Capture the Flag und Hero-Shooter könnte sich trotz allen Unkenrufen eine treue Fan-Base erarbeiten.
00:00 Intro
01:10 Was ist Highguard?
02:50 Phasen des Spiels
05:03 Helden-Fähigkeiten und Gunplay
06:23 Wie gut ist der neue Mix verknüpft?
09:47 Die Identitätskrise von Highguard
10:35 Die Enttäuschung auf den Game Awards
11:14 Der ursprüngliche Plan: Shadowdrop
12:00 Steam-Kritik & Performance
13:21 Die große, leere Map
15:02 Competitive gegen Casual Fanbase
18:42 Fazit
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.