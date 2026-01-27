Hinter dem Hass: Das ECHTE Problem von Highguard

Noch vor dem Launch hatte es Highguard echt schwer. Die Ankündigung auf den Game Awards von Geoff Keighley kam nicht gut an, immerhin erwarteten viele dort eher den Reveal eines neuen God of War oder ähnlichem Blockbuster. Stattdessen kam da dieser PvP-Hero-Shooter, von ehemaligen Apex Legends und Titanfall Devs. Und dann kam kürzlich noch heraus, dass es eigentlich ein Shadowdrop sein sollte!

Highguard kassierte direkt viel Hass und steht auf Steam direkt zum Launch bei "größtenteils negativen" Reviews. Doch wie gut ist das Spiel denn nun wirklich? Kann das fertige Spiel überzeugen, wo die Trailer versagten? Die Shooter-Experten Philipp Elsner und Paul Aeils haben sich Highguard etwas näher angeschaut.

Denn dieser Mix aus Apex Legends, Rainbow Six Siege, Counter Strike, Capture the Flag und Hero-Shooter könnte sich trotz allen Unkenrufen eine treue Fan-Base erarbeiten.

00:00 Intro

01:10 Was ist Highguard?

02:50 Phasen des Spiels

05:03 Helden-Fähigkeiten und Gunplay

06:23 Wie gut ist der neue Mix verknüpft?

09:47 Die Identitätskrise von Highguard

10:35 Die Enttäuschung auf den Game Awards

11:14 Der ursprüngliche Plan: Shadowdrop

12:00 Steam-Kritik & Performance

13:21 Die große, leere Map

15:02 Competitive gegen Casual Fanbase

18:42 Fazit