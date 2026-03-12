Xbox bringt offenbar bald hunderte Spiele auf einen Schlag auf den PC - und viele davon zählen zum Besten, das Microsoft je gemacht hat

Ein paar Gears of War-Spiele fehlen beispielsweise noch auf dem PC, aber es soll sie zukünftig geben.

Microsoft hat uns gerade nicht nur Einblicke in die Zukunft der Xbox-Marke gegeben, sondern wagt auch einen Schritt zurück. Teil der Project Helix-Enthüllung waren nämlich nicht nur Details zur neuen Konsole, sondern auch die Bestätigung, dass Microsoft zum 25-jährigen Xbox-Bestehen einige weitere Klassiker zurückholt. Laut einem Insider nicht nur für Konsolen.

Microsoft macht viele weitere Klassiker zu neuen Geräten kompatibel

Microsofts 'Vice President of Next Generation' Jason Ronald, der Project Helix näher vorstellte, war nicht immer für künftige Xbox-Geräte zuständig. Er hat auch lange das Team geleitet, das für die Abwärtskompatibilität der aktuellen Xbox-Konsolen verantwortlich ist.

Er verkündete jetzt, dass noch ein ganzer Schwung weiterer Spiele in digitaler Form zu den 632 Xbox 360- und 63 Xbox Classic-Titeln stoßen werden, die bisher auf der Xbox One und Xbox Series X|S erhätlich sind. Insbesondere der originale Xbox-Katalog weißt noch große Lücken auf, immerhin erschienen fast 1.000 Spiele für die Plattform.

Die neuveröffentlichten Retro-Titel sollen dabei wieder von Funktionen wie AutoHDR und FPS-Boost profitieren und auch in einer höheren Auflösung laufen. Alles wie gehabt also, aber mit einer Ausnahme: Ronald deutete ebenfalls an, dass es "neue Wege" zum Spielen geben wird.

Microsoft arbeitet angeblich schon lange an PC-Emulation für Xbox-Spiele

Im Vorfeld der Helix-Präsentation, die auf der diesjährigen Game Developers Conference in San Francisco abgehalten wurde, ist einigen Reporter*innen aufgefallen, dass Microsoft unter anderem mit einer "Next Gen Game Preservation" für seine neue GDK-Software-Umgebung wirbt:

Dabei dürfte es sich allem Anschein nach um eine PC-Kompatibilität handeln. Dass Microsoft daran arbeitet, sagt zum Beispiel der Industrie-Insider NateTheHate in einem Forenpost. Laut ihm arbeitet das Xbox-Team bereits seit über einem Jahr daran, die digitalen Versionen von Xbox 1- und Xbox 360-Spielen auf den PC zu bringen.

Und das erscheint auch nicht weit hergeholt, denn die Abwärtskompatibilität auf Xbox One und Xbox Series wird über einen Software-Emulator namens Fission (oder intern: XEO3) realisiert. Dieser startet, vereinfacht ausgedrückt, neu "verpackte" Versionen der alten Spiele.

Das Ziel ist jetzt offenbar, Fission – oder eine Abwandlung davon – auch auf Windows 11-PCs zu bringen, um dort die digitale Klassikerbibliothek von Microsoft nutzen zu können.

Das würde sich dann auch mal richtig lohnen! Denn einige Xbox 360- und Xbox Live-Arcade-Exklusivtitel haben nie den Weg auf den PC gefunden. Darunter beispielsweise Kracher wie:

Asura's Wrath

Blue Dragon

Dead or Alive 4

Fable 2

Gears of War 2

Gears of War 3

Geometry Wars 2

Lost Odyssey

Rockstar Table Tennis

The Darkness

Und noch so einige mehr. Ein paar davon gab es zwar auch auf der PS3, aber eben nie auf dem PC. Von der originalen Xbox sind sogar noch viel mehr Spiele nie auf eine andere Plattform portiert worden, da Microsoft in den frühen 2000er noch deutlich mehr auf Exklusivität gesetzt hat.

Daraus hervorgegangen sind Perlen wie:

Conker Live and Reloaded

Crimson Skies

Dead or Alive 3

Mech Assault

Midtown Madness 3

Ninja Gaiden Black

Zudem haben es ein paar beliebte Multiplattform-Titel wie Black, Red Dead Revolver und SSX 3 bislang nicht auf den Rechner geschafft, sie sind aber mit Fission kompatibel und könnten somit dann auch von euch am PC gespielt werden.

In Black waren Teile der Umgebung zerstörbar, das Konsolenspiel zeichnete sich damals durch eine richtig schicke Grafik und Dauer-Action aus.

Das wäre dann auch wirklich ein "neuer Weg" die Xbox-Historie zu genießen und wir hoffen, dass Jason Ronald genau das mit seinen Worten meinte. Die Abwärtskompatibilität auf den Xbox-Konsolen ist zwar an sich schon eine feine Sache, die Titel unterwegs auf dem Handheld oder am PC mit hoher Framerate und Auflösung zu zocken, erscheint aber fast noch einmal eine Nummer verführerischer.

Seht ihr das auch so? Welchen Xbox-Klassiker würdet ihr euch direkt auf dem PC schnappen?