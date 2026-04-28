Hisense wirft eine ihrer besten Soundbars zusammen mit Subwoofer extrem günstig raus

480 Watt Leistung, ein kabelloser Subwoofer und ein immersives Audio-Erlebnis. Das bekommt ihr gerade bei Amazon für richtig wenig Geld, da Hisense seine Soundbar zum Spottpreis verscherbelt.

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Elias Mohr
28.04.2026 | 11:03 Uhr


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Sie sieht recht unscheinbar aus, aber in dieser SoundbarSubwoofer-Kombo steckt richtig Power. Sie sieht recht unscheinbar aus, aber in dieser Soundbar/Subwoofer-Kombo steckt richtig Power.

Ich habe mir schon so einige Soundbar-Angebote in meinem Job angesehen. Deswegen kann ich guten Gewissens sagen: Dieses hier von Hisense ist eines von den Guten, sonst würde ich ihm auch kaum einen eigenen Artikel widmen. Für das, was ihr hier für euer Geld bekommt ist der Deal für die HS3100 fast unschlagbar.

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Soundbar mit kabellosem Subwoofer im Angebot

Zugegeben, den originellsten Namen hat die HS3100 nicht, denn die Zahlen stehen lediglich für die Anzahl der Lautsprecher: In der Soundbar selbst stecken drei davon, einer im Subwoofer. So kann sich der Ton gut in alle Richtungen ausbreiten und es gibt weniger Schwächen, da sich die Lautsprecher nicht den kompletten Frequenzbereich abdecken müssen, tiefere Töne wirken deshalb weitaus kräftiger.

Eine Soundbar ist mit Subwoofer ein gutes Stück mächtiger. Eine Soundbar ist mit Subwoofer ein gutes Stück mächtiger.

Und dieser Subwoofer hat einiges drauf: Insgesamt kommt das Soundsystem auf 480 Watt Leistung, was wirklich ordentlich ist. Zwar gibt die Wattzahl alleine nicht zuverlässig an, wie laut und kräftig ein Lautsprecher tatsächlich ist, aber sie ist ein recht guter Indikator dafür. Wenn ihr es also drauf anlegt, haben auch eure Nachbarn etwas von eurer Neuanschaffung.

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Denkbar einfache Einrichtung

Einfach anschließen und es läuft – das wünschen wir uns doch alle von unserer Technik und bei dieser Soundbar läuft das tatsächlich genauso: Einfach einen der vorhandenen Anschlüsse mit eurem Fernseher verbinden und ihr könnt grandiosen Sound genießen.

Durch das unscheinbare Design passt diese Soundbar in jede Einrichtung ohne störend zu wirken. Durch das unscheinbare Design passt diese Soundbar in jede Einrichtung ohne störend zu wirken.

Auch sonst ist das System in der Handhabe sehr einfach: Soundoptimierungen könnt ihr mit Presets vornehmen um optimalen Sound für Musik, Spiele oder Serien zu bekommen. Und sobald das Gerät angeschlossen ist, lässt es sich vollständig über eure TV-Fernbedienung steuern, sodass ihr nicht zwei unterschiedliche Geräte braucht, um euer Heimkino zu steuern.

Kurzum: Diese Soundbar ist ihr Geld wirklich wert und wer auf der Suche nach einer starken Preis-Leistungs-Soundbar ist, der wird mit der HS3100 mehr als glücklich werden.

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