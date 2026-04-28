James Bond für eure Konsole – 007 First Light feiert bald Release!

In genau einem Monat – am 27. Mai 2026 um genau zu sein – ist es so weit und wir können endlich wieder in die Rolle von James Bond schlüpfen und coole Abenteuer erleben! Noch besser aber, dass das Studio, welches hinter 007 First Light steckt, niemand Geringeres ist als IO Interactive. Fans der Hitman-Reihe sollten dieses Studio nur zu gut kennen!

Um euch den Release noch etwas mehr zu versüßen, könnt ihr euch die coole 007 First Light Specialist Edition jetzt entweder für diePlayStation 5 oder Nintendo Switch 2 exklusiv bei Amazon als Vorbesteller sichern!

Die Frage nach dem nächsten James Bond ist gelöst – in First Light zumindest!

Die Frage nach dem neuen James Bond ist in Bezug auf die Filmindustrie immer ein heißes Thema. In 007 First Light steht er zum Glück schon fest: Patrick Gibson. Der irische Schauspieler, den ihr vielleicht am ehesten aus Dexter und Dexter: Original Sin kennt, schlüpft hier in die Rolle des jungen James Bond, denn in First Light dreht sich dieses Mal alles um den Werdegang unseres Lieblingsspions!

1:37 James Bond: In 007 First Light muss sich der junge Geheimagent seinen 00-Status erst verdienen

Autoplay

Auch andere bekannte Gesichter könnt ihr im Spiel entdecken. So auch Lenny Kravitz, der den Bösewicht verkörpert. Aber auch Lennie James aus The Walking Dead spielt mit – ihn trefft ihr als Bonds Mentor Greenway!

Worum geht's in dem neuen Action-Adventure 007 First Light?

Wie bereits erwähnt erfahren wir hier, wie mit James Bond alles begann. Als er in das Visier des Geheimdienstes MI6 gerät, ist er noch Teil der Royal Navy und gerade einmal 26 Jahre alt. Allem voran für eine Sache ist er bekannt: Er ist super starrköpfig und eigensinnig. Doch trotz erster Verunsicherung seitens seines Mentorswird Bond dennoch in das 00-Programm aufgenommen.

Das neue Spiel der Hitman-Entwickler könnte einer der spannendsten Titel des Jahres werden!

Das Gameplay: Stealth-Action und coole Gadgets!

Worauf ich mich bei diesem Spiel am meisten freue, sind nicht nur die cinematischen Zwischensequenzen, sondern auch das coole Gameplay! Denn je nach Aufgabe oder Situation ist eine andere Herangehensweise gefragt. Stürmt ihr also einfach hinein und legt euren Gegner um oder schleicht ihr euch besser an, um aus einem Hinterhalt heraus anzugreifen?

In 007 First Light könnt ihr nicht nur Gespräche belauschen, um wichtige Informationen zu sammeln, sondern auch coole Gadgets nutzen, um etwa Kamerasysteme zu hacken und lahmzulegen! Ihr könnt aber auch beispielsweise Türen mit Lasern öffnen oder ihr benutzt eure Werkzeuge dazu, um Gegner abzulenken.

Freut euch auf jede Menge Action und eine atemberaubende Spielwelt!

Unterm Strich zählt aber nur eins: Uns erwartet eine fesselnde Geschichte mit actionreichen Kämpfen und einer Vielzahl an Möglichkeiten, wie man Herausforderungen löst!

Was bekommt man in der 007 First Light Specialist Edition?

Als Vorbestellerboni erwarten euch unter anderem exklusive Outfits und mehr!

Neben den allgemeinen Vorbestellerboni (siehe unten) bekommt ihr nur bei Amazon in der exklusiven Specialist Edition einen einzigartigen Smoking für Bond dazu! Außerdem könnt ihr euch auf folgende Dinge in allen Editionen freuen:

4 Exklusive Outfits: Tag der Toten Wüstenforscher Stummer Anker Gentleman-Agent

Waffen-Skin: Zeichen des Agenten

Glänzendes Paket, einschließlich 4 Gadget-Skins: Glänzendes Feuerzeug Glänzende Kopfhörer Glänzendes Telefon Glänzender Stift

