Hitman 3: Dank DualSense der PS5 fühlen sich Waffen "echt" an

In einem Actionspiel eine Waffe abzufeuern, fühlt sich nicht sonderlich realitätsnah an. Man drückt den Knopf, doch wo bleibt der Widerstand des Abzugs? Das werdet ihr in Hitman 3 auf der PS5 erleben, denn laut Travis Barbour, Communications Manager von IO Interactive, soll es sich dank des DualSense-Controllers so anfühlen, als würdet ihr eine echte Waffe abfeuern. Er erklärt:

"Alle Waffen im Spiel unterstützen adaptive Trigger, und ihr werdet bei jedem Schuss, den ihr abgebt, ein authentisches Gefühl empfinden. Automatische Waffen simulieren auch den Rückstoß bei jedem Schuss, und wir implementieren für jede Waffe ein einzigartiges haptisches Feedback, das an das unterschiedliche Klangprofil jeder Waffe gebunden ist.



Im Wesentlichen emulieren wir, wie es sich anfühlt, eine bestimmte Waffe abzufeuern, auf die gleiche Weise, wie wir den Klang jeder Waffe nachahmen."

So anders schießt ihr mit dem PS5 DualSense-Controller



Scharfschützen brauchen Fingerspitzengefühl: Weiter heißt es, dass dies beispielsweise bei Scharfschützengewehren besonders interessant umgesetzt ist. Ihr müsst den Trigger des DualSense bis zu einem Punkt drücken und dann halten. Das aktiviert den Fokus, der die Zeit um euch herum verlangsamt. Wenn ihr dann über den Druckpunkt hinaus geht, feuert ihr den Schuss ab. Ihr hört sogar das Klicken, wie bei einer echten Waffe.

Das hört sich sehr spannend und intuitiv an. Der DualSense-Controller der PS5 kann auf diese Weise ein anderes Spielgefühl erzeugen. Das haptische Feedback lässt euch Titel wie Hitman 3 anders und intensiver erleben. Daran muss man sich aber auch erst gewöhnen, weil es eben durchaus eine Umstellung ist. Wer sich darauf einlässt und Spiele etwas anders erleben will, der bekommt mit Hitman 3 auf der PS5 die Gelegenheit dazu.

Werdet ihr Hitman 3 auf der PS5 spielen? Freut ihr euch darauf zu erfahren, wie das haptische Feedback des DualSense-Controllers umgesetzt wird?