Hitster im Angebot: Viele Varianten sind zu Ostern reduziert!

Das beliebte Spiel ist gerade besonders günstig — das landet bestimmt in vielen Osterkörben dieses Jahr!

Spätestens seit Weihnachten hat Hitster die Deutschen fest im Griff und auch ich bin nicht verschont geblieben. Egal, ob ich mich mit meiner Familie oder mit Freunden treffe, ob zum Grillen oder auf ein Gläschen Wein, zu irgendeinem Zeitpunkt schlägt immer jemand Hitster vor. Das wird auch zu Ostern wieder der Fall sein. Umso praktischer, dass etliche Versionen des Spiels bei MediaMarkt gerade deutlich reduziert sind.

Ratespaß für Musiknerds aller Genres

Das Gute an Hitster ist: Dank der vielen Versionen kann jeder Spaß an dem Spiel haben, egal welche Richtung euch am meisten liegt:

Einfacher Spielaufbau und unkomplizierte Regeln — was will man mehr von einem Spiel?

Wie funktioniert das eigentlich?

Für Hitster braucht es weder viel Material noch eine lange Anleitung und da liegt auch schon ein großer Teil des Zaubers. Hitster könnt ihr zu zweit, dritt, viert oder zehnt, als Einzelspieler oder als Teams spielen und es bleibt immer gleich lustig. Ziel des Spiels ist es, einfach einen Zeitstrahl aus zehn Kärtchen zu legen. Ihr seid der Reihe nach dran und hört über einen QR-Code einen bestimmten Song. Ihr müsst weder wissen, von wem der ist, noch wie er heißt, sondern ihn nur zeitlich in eure restlichen Kärtchen einsortieren.

Je nach Version sind Stücke von 1900 bis ins Jahr 2025 dabei, sodass ihr locker mit Personen jeden Alters spielen könnt. Wenn ihr eure Karte zeitlich richtig einsortiert, dürft ihr sie behalten und euer Zeitstrahl wächst. Wisst ihr jetzt auch noch den Interpreten und den Songtitel, könnt ihr euch einen kleinen Vorteil erspielen.

Diese drei Versionen kann ich euch besonders ans Herz legen. Da ist garantiert für jeden was dabei!

Welche Versionen lohnen sich?

Wenn Hitster für euch noch Neuland ist, solltet ihr euch auf jeden Fall die reguläre Version zulegen, damit macht man nichts falsch. Die Genres sind wild durchgemischt, von Pop über Rock, Metal, und neue deutsche Welle bis zu Schlager kommt auf jeden Fall jeder auf seine Kosten.

Das gleiche gilt auch für die Bingo-Version. Hier ist das Grundprinzip das Gleiche, aber der Spielaufbau ist etwas komplexer. Der Spielspaß bleibt der gleiche und ihr könnt diese Version mit anderen Packs nach Lust und Laune kombinieren.

Mein persönlicher Tipp ist die Guilty Pleasures Version. Ein wilder Mix aus Songs, bei denen man sich schämt, den Text zu kennen, und solchen, bei denen man dachte, sie wären längst vergessen. Das ist allerdings keine Version für Leute, die sich mit Musik nur sehr wenig auseinandersetzen.