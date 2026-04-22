Paar will heiraten: Vor der Hochzeit entdeckt er zufällig Pokémon-Karten auf dem Dachboden, verkauft 3 für 37.741 Euro und finanziert damit alles

Falls ihr nicht wisst, wie ihr eure Hochzeit finanzieren sollt, schaut doch mal auf dem Dachboden nach, ob dort noch ein paar wertvolle Pokémonkarten schlummern.

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David Molke
22.04.2026 | 19:30 Uhr

Das ist die Glurak-Pokémon-Sammelkarte, die für 22.000 Pfund versteigert wurde (Bild: Ewbanks Auctions). Das ist die Glurak-Pokémon-Sammelkarte, die für 22.000 Pfund versteigert wurde (Bild: Ewbank's Auctions).

Heiraten kann sehr teuer werden. Viele Menschen investieren unglaubliche Summen in ihre Hochzeit. Aber glücklicherweise konnte das rauschende Fest eines Paares mit dem Verkauf von nur drei vergessenen Pokémonkarten finanziert werden, denn sie wurden für umgerechnet 37.741 Euro versteigert. (via BBC)

Pokémon-Fan finanziert Hochzeit mit zufällig gefundenen Sammelkarten

Der glückliche Fund passierte, als Andrew Braund beim Umzug seine 20 Jahre alten Pokémonkarten wieder in die Hände fielen. Viele davon waren in keinem besonders guten Zustand, ein paar Karten hatten es dann aber doch gut überstanden. Von denen wusste er auch, dass sie selten sein könnten. Wie wertvoll sie tatsächlich waren, hat ihn dann aber doch überrascht.

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Er sei dann mit dem Zufallsfund zu einem Freund gegangen, der einen Sammelkarten-Shop leitet, und hat diesen um seine Einschätzung gebeten. Andrew Braund hätte mit einem Preis von vielleicht 500 Pfund Sterling gerechnet, aber nicht mehr. Schließlich hat sein Freund ihn dann aber klar gemacht, was für einen Schatz er da gefunden hat.

"Mein Freund kam bei der letzten Dose an, hat sie sich angesehen und mir gesagt, ich solle mich hinsetzen."

Im Anschluss daran wurden die Karten dann über Ewbank's Auctions versteigert. Währenddessen habe Andrew Braund gearbeitet und immer wieder Nachrichten mit Updates dazu bekommen. Die drei Karten wurden insgesamt für umgerechnet 37.741 Euro versteigert, wobei die wertvollste Karte für stolze 19.500 Euro weggegangen ist.

Welche Karten wurden versteigert? Bei den drei wertvollsten Karten hat es sich laut IGN um drei verschiedene Versionen derselben Skyridge Glurak Holo-Karte gehandelt (ein Bild dazu seht ihr oben). Dadurch, dass eine dieser Karten von 2003 in Mint-Kondition, also dem bestmöglichen Zustand war, konnten so hohe Preise erzielt werden, die der Verkäufer als "schwindelerregend" bezeichnet hat.

Auch für das Auktionshaus war die Versteigerung eine echte Überraschung. Ursprünglich wurde von deutlich niedrigeren Preisen ausgegangen, und der Verkauf der am besten erhaltenen Karte habe einen neuen Rekord für eine einzige Karte in dem Auktionshaus aufgestellt.

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Mit dem Geld lassen sich auf jeden Fall sehr gut die Hochzeit und die Flitterwochen des Pärchens bezahlen. In der mittlerweile absurden Welt der Pokémonkarten stellt diese Summe aber beinahe schon ein Schnäppchen dar. Die bisher teuerste Pokémon-Sammelkarte der Welt wurde für die stolze Summe von knapp 14 Millionen Euro versteigert.

Na, habt ihr noch irgendeinen Dachboden im Kopf, auf dem vielleicht noch eure alte Pokémon-Sammlung lauern könnte?

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