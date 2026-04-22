Harry Potter-Stars sollten für den Askaban-Film Aufsätze über ihre Charaktere schreiben und Rupert Grint gab nichts ab - aus privaten Gründen

Als Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint eine Hausaufgabe vom Regisseur aufbekamen, kam es, wie es kommt musste.

Profilbild von Annika Bavendiek

Annika Bavendiek
22.04.2026 | 19:04 Uhr

Harry, Ron und Hermine gehen an Hausaufgaben ganz unterschiedlich heran. (Bild: Warner Bros.) Harry, Ron und Hermine gehen an Hausaufgaben ganz unterschiedlich heran. (Bild: Warner Bros.)

In den Harry Potter-Geschichten sollen Harry, Hermine und Ron eigentlich primär eines: lernen, mit Magie umzugehen. In den Filmen und Büchern erleben wir das Trio daher auch immer mal wieder dabei, wie sie für den schulischen Alltag pauken – oder eben auch nicht.

Denn alle drei Charaktere gehen unterschiedlich mit ihren schulischen Verpflichtungen um. Das hat sich auch auf das echte Leben der Schauspieler*innen übertragen, als sie für einen Regisseur eine Hausaufgabe schreiben sollten.

Rupert Grint gab eine Hausaufgabe nicht ab - typisch Ron eben, aber es steckt mehr dahinter

Bei der besagten Hausaufgabe handelte es sich um Aufsätze über ihre Figuren, die der Regisseur Alfonso Cuarón den drei Hauptdarsteller*innen Daniel Radcliffe (Harry), Emma Watson (Hermine) und Rupert Grint (Ron) aufgab.

Video starten 2:04 Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

Damit wollte er sie dazu bringen, sich vor dem Dreh von "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" tiefer mit ihren Charakteren und deren Gefühlen auseinanderzusetzen. Immerhin schlug der dritte Film recht düstere Töne an, während das Trio so langsam anfing, erwachsen zu werden. Während die ersten beiden Filme die eher unschuldige "Erfahrung von Kindern" behandeln, drehe sich Teil 3 um die "typische Teenager-Entfremdung".

Was dann folgte, könnte typischer für ihre Rollen nicht sein: Der Franchise-Producer David Heyman erinnert sich noch an das Ergebnis (via GamesRadar):

„Alfonso ließ die drei Kinder außerdem Aufsätze über ihre Figuren schreiben. Dan schrieb eine Seite, Emma zehn oder zwölf, und Rupert gab gar nichts ab. Einfach perfekt.“

Ganz offensichtlich wurden sich die drei jungen Schauspieler*innen immer bewusster, was dieser Job bedeutet. Emma Watson war mit ihren vielen Seiten sehr fleißig, wie wir es von Hermine kennen. Daniel Radcliffe erledigte ebenfalls seine Aufgabe, wenn auch nur das Nötigste. Und Rubert Grint? Nun, der hat passend, wie Ron Weasley eben, einfach mal nichts abgegeben.

HBOs Harry Potter-Serie im Vergleich zum Film - Fans stören sich jetzt schon am penetranten Blaufilter
von Stephan Zielke
HBOs Harry Potter-Serie im Vergleich zum Film - Fans stören sich jetzt schon am penetranten Blaufilter
Harry Potter-Umfrage: Daniel Radcliffe hat seinen liebsten Film der Reihe verraten, jetzt seid ihr dran!
von Samara Summer
Harry Potter-Umfrage: Daniel Radcliffe hat seinen liebsten Film der Reihe verraten, jetzt seid ihr dran!
Harry Potter: Pausiert den ersten Film mal bei Minute 1:09:11 – und Hogwarts verliert kurz seine Magie
von Stephan Zielke
Harry Potter: Pausiert den ersten Film mal bei Minute 1:09:11 – und Hogwarts verliert kurz seine Magie

Rubert Grint hatte dafür aber eine weitaus bessere Erklärung, als nur, dass es eben typisch Ron sei. In einem Interview mit der Huffington Post verriet der Schauspieler, dass er privat für die britischen GCE-Prüfungen pauken musste.

Sie sind vergleichbar mit den deutschen Abitur-Abschlussprüfungen. Als Ältester des Trios war er bereits an dem Punkt, diese Prüfungen zu machen, während die anderen beiden noch etwas Zeit hatten.

Aber natürlich hat er sich auch selbst gedacht: „Es wäre typisch Ron, es nicht zu tun“. Es passte einfach zu seiner Rolle. "Ich glaube, [Alfonso Cuarón] hat das irgendwie zu schätzen gewusst“, ergänzte er.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Paar will heiraten: Vor der Hochzeit entdeckt er zufällig Pokémon-Karten auf dem Dachboden, verkauft 3 für 37.741 Euro und finanziert damit alles

vor 31 Minuten

Paar will heiraten: Vor der Hochzeit entdeckt er zufällig Pokémon-Karten auf dem Dachboden, verkauft 3 für 37.741 Euro und finanziert damit alles
Harry Potter-Stars sollten für den Askaban-Film Aufsätze über ihre Charaktere schreiben und Rupert Grint gab nichts ab - aus privaten Gründen

vor 57 Minuten

Harry Potter-Stars sollten für den Askaban-Film Aufsätze über ihre Charaktere schreiben und Rupert Grint gab nichts ab - aus privaten Gründen
Sammler macht unglaublichen Fund auf seinem Dachboden: 20 Jahre alte LEGO Bionicle-Sneaker von Nike, die heute beim Tragen wohl direkt auseinanderfallen würden

vor einer Stunde

Sammler macht unglaublichen Fund auf seinem Dachboden: 20 Jahre alte LEGO Bionicle-Sneaker von Nike, die heute beim Tragen wohl direkt auseinanderfallen würden
Wir haben in Pokémon Pokopia schon viel gesehen, aber ein fliegendes PokéCenter hatten wir nicht auf der Bingo-Karte

vor einer Stunde

Wir haben in Pokémon Pokopia schon viel gesehen, aber ein fliegendes PokéCenter hatten wir nicht auf der Bingo-Karte
mehr anzeigen