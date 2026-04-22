Wir haben in Pokémon Pokopia schon viel gesehen, aber ein fliegendes PokéCenter hatten wir nicht auf der Bingo-Karte

Von IKEA bis hin zu gigantischen Game Boys haben wir schon viele tolle Kreationen in Pokopia bestaunen können. Nun gesellt sich ein wirklich cooles Luftschiff dazu.

Profilbild von Annika Bavendiek

Annika Bavendiek
22.04.2026 | 18:16 Uhr

So ein Luftschiff haben auch wir in Pokopia noch nicht gesehen. (Bild: X @philipmorio5mg) So ein Luftschiff haben auch wir in Pokopia noch nicht gesehen. (Bild: X @philipmorio5mg)

Pokémon Pokopia ist eines dieser Spiele, in denen die Community stundenlang versinken kann, um sich kreativ auszutoben. Alleine die nach und nach freischaltbaren Gebiete wie Kargbergia wollen nicht nur wieder bevölkert, sondern Stein für Stein aufgebaut werden. Oder aber wir machen unser eigenes Ding und basteln mal eben aus einer Stadt ein ganzes Luftschiff samt Pokémon Center darauf.

So ein Pokémon Center gab es in noch keiner Edition

Wir wissen alle: Pokémon Center sind meist nicht weit, damit wir unsere Pokémon auch schnell wieder aufpäppeln können. In Pokopia haben sie zwar mit ihren Terminals und 3D-Druckern einen etwas anderen Nutzen, aber sie sind nach wie vor eine enorm wichtige Anlaufstelle.

Video starten 1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Ein solches Center hoch oben in den Wolken auf einem Luftschiff zu platzieren, wirkt daher etwas kontraproduktiv. Cool sieht es aber allemal aus, wie X-User philipmorio5mg mit seiner Kreation beweist:

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Der scheinbar aus Japan stammende Spieler hat in Glitzerwolkia ordentlich umgebaut und eine Insel samt Pokémon Center erschaffen, die wie ein Luftschiff wirkt. Dafür hat er nicht etwa die Insel um das Center herum umgebaut, sondern es mithilfe eines Umzugs-Kits aus dem Shop verlegt.

Während sich die Community sichtlich begeistert über diese Idee und dettaillierte Umsetzung zeigt – etwa wie kreativ er Windmühlen oder Treppen umfunktioniert hat –, kommt die Frage auf, wie es denn um sein Gebiets-Level steht. Immerhin kann das Level, das wiederum das Shop-Angebot erweitert, durch solch einen massiven Umbau stark beeinträchtig werden, da die dort lebenden Pokémon auch Bedürfnisse haben.

Der Luftschiff-Erbauer erklärt, dass er mit diesem Werk Level 10 bislang beibehalten konnte. Er wisse aber nicht, wie es weitergeht und daher wolle er erst einmal abwarten. Im Zweifel muss er also doch noch Änderungen vornehmen.

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Und falls ihr euch jetzt fragt, was mit den armen Pokémon ist, die nicht fliegen können, nun, das wissen wir auch nicht. Glücklicherweise sind sie in Pokopia nicht wirklich von dem Gebäude abhängig. Die Taschenmonster, die für die Schicht hinter der Center-Theke eingeteilt sind, müssen sich aber dann doch eine Lösung überlegen.

Was sagt ihr zu dem Luftschiff? Würdet ihr so etwas auch bauen, alleine schon, weil es eindrucksvoll aussieht, oder wollt ihr mit euren Kreationen nicht riskieren, die Spielmechaniken zu blockieren?

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