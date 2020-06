Die besten Anti-Hochzeiten aus Animal Crossing: New Horizons

Beim aktuellen Event in Animal Crossing: New Horizons ist es unsere Aufgabe, einem Pärchen bei ihren Hochzeitsfotos zu helfen. Einige Spieler lassen dabei ihrer Kreativität besonders freien Lauf und posten ihre Werke auf verschiedenen Social Media-Plattformen. Von morbiden Spielchen bis hin zu gruseligen Locations, wir zeigen euch einige dieser kreativen Hochzeiten.

"Einmal bitte freundlich Lächeln!"

Vom 1. bis zum 30. Juni findet in Animal Crossing: New Horizons die Hochzeitssaison statt. In dieser Zeit kann sich der Spieler als Hochzeitsfotograf versuchen und dem Alpaka-Paar Rosina und Björn dabei helfen, das perfekte Hochzeitsfoto zu schießen. Als Belohnung winken Liebeskristalle, die ihr gegen neue Gegenstände eintauschen könnt.

Was ist die genaue Aufgabe? Um dem Pärchen zu helfen und Liebeskristalle abzustauben, müsst ihr Harveys Fotostudio Fotopia, das ihr auf "Harveys Insel" findet, nach Rosinas Wünschen umgestalten. Wie wäre es beispielsweise mit einer niedlichen Hochzeitskulisse in Weiß und Rosa? Je nachdem, wie exakt ihr die Kriterien erfüllt, erhaltet ihr Liebeskristalle für das Fotoshooting. Die mögliche Anzahl an Kristallen, als auch die Themen, ändern sich dabei im Laufe des Events.

Genauere Infos zum Hochzeits-Event findet ihr in einem extra Artikel auf GamePro.de.

1 0 Mehr zum Thema Animal Crossing New Horizons im Juni: Alle Events, Geburtstage & mehr

Animal Crossing-Spieler feiern Anti-Hochzeiten

Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage… - Was so schön romantisch klingt, findet sich in einigen Hochzeitskreationen der Animal Crossing-Community nicht unbedingt wieder. Gerne wird das Event für allerlei Unsinn genutzt. Genug verschiedene Gegenstände und Deko-Elemente bietet das Spiel ja. Wie wäre es beispielsweise mal nicht mit einer weißen Hochzeit, sondern einem Locationswechsel der besonderen Art:

Wer es weniger heiß, aber dennoch speziell mag, der kann sich auch den Folterkeller anmieten:

Manche Spieler scheinen Rosina und Björn ihr Liebesglück aber wohl aus persönlichen Gründen nicht zu gönnen:

Das kann dann auch mal soweit führen, dass Rosina und Björn um ihre Liebe Kämpfen müssen, was trotzdem nicht immer gut ausgeht:

Extra Nervenkitzel verpasst auch Twitter-User pawnki dem Alpaka-Pärchen, als er sie eine Runde "Heiraten oder sterben!" spielen lässt:

Und wer auf Nummer sicher gehen will, dass er am Ende nicht verletzt wird, der entledigt sich einfach schon früher seiner besseren Hälfte. Das erspart einem auch den Ehevertrag.

Burn the ones you love before they can burn you #WeddingSeason pic.twitter.com/lZ8cNSz02i — Mooose (@MooseDaMuffin) June 2, 2020

Denn so spart man (bzw. Björn) sich Probleme, falls sich kurzfristig umentschieden und die Braut ausgetauscht wird:

Scheidungen können nämlich verdammt teuer werden!

Das Spiel gibt abseits der Hochzeitssaison aber noch weitere Möglichkeiten, die Inselbewohner etwas zu ärgern. So erschuf ein Spieler beispielsweise eine Schildkröten-Hölle, mit der er die Bewohner in New Horizons terrorisierte.

Was haltet ihr von dieser "kreativen" Art Animal Crossing: New Horizons zu spielen? Seid ihr eher brave Spieler, oder experimentiert ihr gerne herum?