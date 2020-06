Hochzeitssaison in Animal Crossing: So bekommt ihr mehr Liebeskristalle

Der Juni ist gestartet und bei Animal Crossing: New Horizons schwebt Liebe in der Luft. Denn mit dem Monatsanfang gibt es auch ein neues Event, das die Hochzeitssaison feiert. So könnt ihr den gesamten Juni über das meiste rausholen.

Bis wann läuft das Event?

Die Hochzeitssaison könnt ihr vom 1. bis zum 30. Juni spielen. Es lohnt sich, jeden Tag zu spielen. Ihr könnt immer neue Möbel und Liebeskristalle sammeln, um letztlich das gesamte Set zu haben.

So startet ihr das Event

Kein Update nötig: Für das Event rund um den Museumstag benötigt ihr kein Update. Das Spiel schaltet automatisch auf Version 1.2.1c um. Sobald ihr in den neuen Tag startet, wird euch Melinda mit einer neuen Inselansage begrüßen, in der sie die Hochzeitssaison ankündigt.

Danach bekommt ihr auch einen Anruf auf euer NookPhone von Harvey, der euch bittet, so schnell wie möglich auf seine Insel zu kommen, da er Kundschaft hat und eure Hilfe benötigt.

So kommt ihr auf Harveys Insel: Geht zu eurem Flughafen und wählt "Ich möchte fliegen" aus. Danach sagt ihr, dass ihr auf Harveys Insel reisen möchtet. Schon sitzt ihr im Dodo-Flieger unterwegs nach Fotopia, wo auf euch schon der Hund Harvey sowie das Alpaka-Ehepaar Rosina und Björn empfangen.

So startet ihr das Event ab dem 2. Tag: Am ersten Tag wird das Event ganz automatisch gestartet, wenn ihr auf Harveys Insel landet. Danach müsst ihr jeden Tag Harvey ansprechen. Er bringt euch dann zu Björn und Rosina, die euch dann wieder einen Auftrag für ihr nächstes Hochzeitsfoto geben.

Perfekt dekorieren für maximale Liebeskristalle

Dreh- und Angelpunkt des gesamten Events sind die beiden Alpakas. Rosina und Björn wollen ihre Hochzeit noch einmal neu erleben und haben dafür das Fotostudio von Harvey den gesamten Monat gebucht. Jeden Tag wollen sie eine andere Erinnerung an ihren besonderen Tag nachstellen. Dafür habt ihr mit jedem neuen Tag auch mehr Deko-Elemente in mehreren Farben zur Verfügung.

Nach diesem Thema und diesen Farben fragt euch Rosina:

Tag 1: Hochzeitszeremonie

Tag 2: Hochzeitsempfang

Tag 3: Hochzeits

Tag 4: Hochzeitsempfang

Tag 5: Hochzeitszeremonie

Tag 6: Hochzeitsparty

Tag 7: Edel

Tag 8: Garten

Tag 9: Niedlich

Ab dem 10. Tag wiederholen sich die Farben bis zum Ende des Events immer in der gleichen Reihenfolge.

So findet und platziert ihr die Items: Zu Beginn stehen euch neben der Tapete, dem Teppich und dem Boden nur zwei weitere Items zur Verfügung: Hochzeitsbank und Hochzeitswandschmuck. Diese könnt ihr über die Designer-Ansicht im Lager unter dem Menüpunkt "Event" finden. Wählt dann einfach die Items aus und platziert sie so, wie ihr wollt.

Müssen die Items besonders platziert werden? Nein. Das Wichtigste ist, dass ihr die Möbel in den gewünschten Farben von Rosina platziert. Um die meisten Liebeskristalle zu bekommen, solltet ihr sicher gehen, dass ihr mindestens zwölf Items aufgestellt habt. Diese Anzahl erhöht sich ab dem 7. Tag auf ungefähr 25.

Dabei ist die Platzierung der Items völlig egal, Hauptsache sie stehen im Raum. Wenn ihr euch keine Mühe jeden Tag machen wollt, könnt ihr auch das gleiche Element in der richtigen Farbe einfach 25 Mal aufstellen und bekommt die maximalen Liebeskristalle. Habt ihr alles hingestellt, könnt ihr ein Foto machen.

Muss das Bild besonders gestaltet sein? Nein. Ihr müsst einfach nur irgendein Foto machen. Dabei ist es völlig egal, ob eure Figur, Björn, Rosina oder der gesamte Raum darauf zu sehen ist. Auch die Filter und Rahmen machen keinerlei Unterschied, was letztlich die Belohnung angeht. Hauptsache es stehen genug Items im Raum. Habt ihr das Foto geschossen, müsst ihr mit Rosina reden und sie bewertet das Bild, das ihr als letztes gemacht habt.

So viele Liebeskristalle könnt ihr bekommen: Am Anfang des Events ist nicht nur die Deko-Auswahl eingeschränkt, sondern auch die Anzahl an Liebeskristalle, die ihr erhalten könnt. In den ersten Tagen bekommt ihr maximal elf Kristalle. Sobald ihr mehr und mehr Deko habt und Rosina euch auch nach verschiedenen Farb-Paletten der Items fragt, könnt ihr maximal an einem Tag 15 Kristalle bekommen.

So wechselt ihr die Farben der Items: Sobald Rosina nach anderen Farben fragt, müsst ihr diesem Wunsch auch nachkommen. Dafür drückt ihr während ihr das Item in der Designer-Ansicht auswählt die X-Taste. Schon könnt ihr eins der drei Designs auswählen: Niedlich, Edel oder Garten.

Diesen Schritt müsst ihr für jedes einzelne Item, das ihr platzieren wollt, wiederholen. Ihr könnt auch bereits platzierte Deko-Elemente umgestalten, indem ihr mit dem Cursor über sie schwebt und dann die X-Taste drückt.

Das sind die Belohnungen

Damit eure Mühen nicht komplett umsonst sind, geben euch Rosina und Björn gleich mehrere Belohnungen. Neben den oben beschriebenen Liebeskristallen, bekommt ihr für ein abgegebenes Foto bis zum 6. Tag auch ein kostenloses Möbelstück aus dem Hochzeitsset.

Dafür benötigt ihr Liebeskristalle: Bei Björn könnt ihr die Liebeskristalle dann wieder gegen alle Elemente des Hochzeitsset austauschen. Je öfters ihr das Event macht, desto mehr Items hat er im Angebot. Insgesamt gibt es 28 verschiedene Deko-Elemente, Kleidung und mehr, die es auch noch in verschiedenen Farben gibt. Die Items kosten insgesamt zwischen drei bis 20 Liebeskristalle pro Stück.

Sind die Items umgestaltbar? Ja. Alle Items, die ihr auf Harveys Insel umgestalten könnt, könnt ihr auch auf eurer Insel ganz einfach an einer Werkbank verändern. Fast alle Deko-Elemente haben die Designs "Niedlich", "Edel" und "Garten".

Diese Möbel, Tapeten, Böden, Teppiche und Kleidungen gibt es:

Hochzeitsbank (Belohnung am 1. Tag)

Hochzeitswandschmuck

Hochzeitstisch (Belohnung am 2. Tag)

Hochzeitsstuhl

Wedding-party wall

Wedding flower stand (Belohnung am 3. Tag)

Wedding candle set

Wedding head table (Belohnung am 4. Tag)

Wedding cake

Wedding pipe organ (Belohnung am 5. Tag)

Wedding arch (Belohnung am 6. Tag)

Welcome board

Reese & Cyrus Photo Plate (Belohnung am 6. Tag)

Weiß-Hochzeitstapete

Braun-Hochzeitstapete

Grün-Hochzeitstapete

Weiß-Hochzeitsboden

Blau-Hochzeitsteppich

Braun-Hochzeitsteppich

Grün-Hochzeitsteppich

Cake dress

Wedding tuxedo

Wedding pumps

Wedding shoes

Bridal veil

Hochzeitsstab

Hochzeits-Zaun

Die obere Liste basiert auf den Erkenntnissen durch den Youtuber TagBackTV, der das Event durch Zeitreisen bereits mehrere Tage gespielt hat. Sobald wir weitere Items im Spiel finden, ergänzen wir die Liste um die deutschen Namen der Items.

Darum lohnt es sich, jeden Tag zu spielen

Das Event selbst wird sich natürlich nicht allzu groß unterscheiden spielerisch jeden Tag. Dafür aber bekommt ihr immer etwas Neues und könnt letztlich besondere Möbelstücke aus einem limitierten Set sammeln. Mit 28 Elementen, die ihr nach und nach freischaltet, seid ihr vom Spiel gezwungen, den gesamten Monat über an dem Event teilzunehmen.

Sammler-Items: Zudem lohnt es sich auch, so viele Liebeskristalle, wie möglich zu sammeln. Denn je mehr doppelte Items ihr aus dem Hochzeitsset habt, umso eher könnt ihr diese im späteren Verlauf des Jahres als seltene Deko-Elemente mit anderen Spielern tauschen. Da nicht jeder Spieler das Event jetzt mitmacht oder erst andere später das Spiel kaufen, könnten die Items zu besonderen Sammelobjekten werden, die einen hohen Tauschwert bekommen.

