Hogwarts Legacy bietet über 100 Nebenquests und alle sollen die Story beeinflussen

In Hogwarts Legacy können wir nicht nur die Hallen der Schule für Hexerei und Zauberei erkunden, sondern auch die Gebiete drumherum. Allerdings muss eine so große offene Welt auch erst einmal mit interessanten Inhalten gefüllt werden, die nicht nur in Beschäftigungstherapie ausarten. Ob das gelingt, wird sich noch zeigen müssen, aber Moira Squier, Narrative Lead bei Hogwarts Legacy, verspricht schonmal, dass uns viele Quests erwarten, die sich auf die Story auswirken.

"Alles ist miteinander verbunden"

Im Rahmen eines Anspielevents hat Avalanche Software viele Interviews gegeben, darunter auch GameRadar+, was uns ein paar neue Eindrücke über Nebenquests und Entscheidungen liefert. Demnach sollen uns über 100 Nebenquests in der Open World erwarten, die dazu noch alle Einfluss auf die Hauptgeschichte nehmen, da "alles miteinander verbunden" sei.

Genauer bedeutet das, dass wir während des Spielens Wahlmöglichkeiten haben, die es uns erlauben, unsere "eigene Version dieser epischen Geschichte zu erzählen", so Squier. „Die Interaktion mit jemandem in einer Nebenquest wird sich darauf auswirken, wie sie mit ihm in der Hauptgeschichte interagieren – und umgekehrt.“

In welcher Reihenfolge wir die Nebenquest absolvieren, spielt dabei übrigens keine Rolle. Wie stark sich die Entscheidungen, beispielsweise in Dialogen, aber letztendlich auf das Verhalten der Charaktere und vielleicht sogar auf das Ende auswirken, hat Squier aber nicht weiter verraten. Alternative Enden wurde aber bereits vor wenigen Wochen schon einmal angedeutet.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

