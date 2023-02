7 coole Outfits für Hogwarts Legacy: Wir zeigen euch, wie ihr die Klamotten schick kombiniert

Wer wollt ihr in Hogwarts Legacy sein? Musterschülerin in einer coolen Uniform-Kombi, oder ein mysteriöser Fremder oder Fashion-Vorbild in stilvollen Farben? Im magischen RPG steht euch eine Vielzahl an ganz verschiedener Klamotten zur Wahl, die ihr frei kombinieren könnt. Wir zeigen euch sieben stylishe Outfits für ganz verschiedene Geschmäcker und Anlässe und verraten euch, welche einzelnene Kleidungsstücke ihr dafür braucht.

Wo finde ich die Klamotten? Die meisten findet ihr zufällig in Truhen oder bei getöteten Feinden, weshalb wir euch leider keine Anleitung geben können, wie ihr die nötigen Stücke bekommt.

1. Mysteriös und unnahbar

Mantel und Umhänge: Umhang der dunklen Künste

Umhang der dunklen Künste Outfit: Legendäres gepanzertes Gewand

Legendäres gepanzertes Gewand Handbekleidung: Kräuterkundler Handschuhe aus Drachenhaut

Kräuterkundler Handschuhe aus Drachenhaut Gesichtsbekleidung: Rahmenlose getönte Brille

Ihr wollt der oder die geheimnisvolle Neue an der Schule sein? Eine Person, die niemand richtig einschätzen kann und der die anderen unverzeihliche Flüche zutrauen? Dann ist dieses Outfit perfekt geeignet. Habt ihr den Umhang der dunklen Künste nicht, sieht der Rest auch noch ohne ziemlich schick und mysteriös aus. Handschuhe und Brille könnt ihr ebenfalls optional weglassen.

2. Elfenhaft

Halsbekleidung: Prächtiger Schal in Smaragdgrün

Prächtiger Schal in Smaragdgrün Mantel und Umhänge: Illustrer smaragdgrüner Seidenumhang

Illustrer smaragdgrüner Seidenumhang Outfit: Tracht des Hochland-Entdeckers

Dieses Outfit könnte auch aus einem Herr der Ringe-Spiel stammen. Es ist elegant und bringt etwas Elfen- oder Elbenmäßiges mit. Gleichzeitig erweckt es in den Naturtönen aber auch den Eindruck von Naturverbundenheit.

3. Nerdiges Herbstoutfit

Kopfbekleidung : Schneiderhut des Wahrheitsfinders

: Schneiderhut des Wahrheitsfinders Gesichtsbekleidung: Runde Brille mit goldenem Gestell

Runde Brille mit goldenem Gestell Halsbekleidung: Farbiger gestreifter Schal

Farbiger gestreifter Schal Mantel und Umhänge: Schulumhang mit Bündchen

Schulumhang mit Bündchen Outfit: Graues Narrengewand

Graues Narrengewand Handbekleidung: Kunstvolle ebenholzfarbene Handschuhe

Dieses Outfit passt mit seiner farbenfrohen, aber nicht zu bunten Farbkombi und dem Wollstoff richtig gut in den Herbst. Lilatöne stehen hier besonders im Fokus. Mit den Streifen und der Brille haben die Klamotten aber auch etwas lässig nerdiges und strahlen Gemütlichkeit aus.

1. Steampunk-Professor*in

Outfit: Ensemble der dunklen Künste

Ensemble der dunklen Künste Mantel und Umhänge: Maßgeschneideter Frack

Maßgeschneideter Frack Gesichtsbekleidung: Holzbrille mit goldenen Gestell

Holzbrille mit goldenen Gestell Handbekleidung: Kunstvolle ebenholzfarbene Handschuhe

Diese Kombi bringt leichten Steampunk-Charme mit, ist aber ästhetisch nicht zu abgedreht und fügt sich daher gut ins Schulumfeld ein. Wir nennen es daher "Steampunk-Professor*in". Habt ihr das Ensemble der dunklen Künste nicht, können wir euch dafür das legendäre gepanzerte Gewand empfehlen. Noch mehr Steampunk gewünscht? Dann könnt ihr dazu noch einen Zylinder aufsetzen.

4. Schul-Hipster

Outfit: Klassische Schuluniform mit Schottenmuster

Klassische Schuluniform mit Schottenmuster Kopfbekleidung : Pfiffiger Fedora

: Pfiffiger Fedora Halsbekleidung: Düsterer Wollschal

Düsterer Wollschal Gesichtsbekleidung: Runde Brille mit goldenem Gestell

Ihr braucht für eure Immersion beim Unterricht eine Schuluniform, wollt aber trotzdem nicht langweilig und beliebig aussehen? Dann werdet zum Hipster mit dieser Kombi. Die Uniform hat mit Weste und Krawatte ihren Charme. Das Muster der Uniform wird beim Hutband noch mal aufgegriffen. Der Schal verleiht eine lässige Note.

5. Schick und stylish

Handbekleidung: Hogwarts Handschuhe

Hogwarts Handschuhe Kopfbekleidung : Schicker Zylinder

: Schicker Zylinder Gesichtsbekleidung: Belesene Halbrandbrille

Belesene Halbrandbrille Halsbekleidung: Weiter Schal mit Hauswappen

Weiter Schal mit Hauswappen Mantel und Umhänge: Gemusterter johannisbeerfarbener Langmantel

Gemusterter johannisbeerfarbener Langmantel Outfit: Beschützer-Ensemble

Ihr seid auf der Suche nach einem Look, der stilsicher und elegant wirkt, aber gleichzeitig unaufdringlich ist? Mit dieser Kombi seid ihr gerüstet für alle Hogwarts-Aktivitäten und könntet euch auch auf den Abendveranstaltungen der großen Metropolen sehen lassen. Die verschiedenen Rottöne sind sehr harmonisch zusammen.

7. Schlafmützen-Style

Outfit: Leichtes Nachtgewand

Leichtes Nachtgewand Gesichtsbekleidung: Drachenaugenbrille mit goldenen Gestell

Drachenaugenbrille mit goldenen Gestell Kopfbekleidung : Malvenfarbenes Barett

: Malvenfarbenes Barett Halsbekleidung: Keltenschal mit Pinselstrichmuster

Okay, eine etwas alberne Alternative wollten wir euch auch bieten. Ihr kommt morgens immer ganz schlecht aus dem Bett? Dann zeigt es mit diesem Style. Ja, ihr könnt tatsächlich im Schlafanzug rumlaufen. Eure Out of Bed-Frisur lässt sich unter dem geknüllten Barett verstecken, der Schal in Hellblau ergänzt die rosa Kuschelfarbe der Kopfbedeckung.

Eure müden Augen könnt ihr außerdem wunderbar unter der Drachenaugenbrille verbergen. Für jede Pyjama-Party seid ihr so auch gleich gewappnet.

Gefällt euch eines der Outfits? Mit welcher Kombi seid ihr aktuell unterwegs und was drückt sie für euch aus?