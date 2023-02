Hogwarts Legacy: So glitcht ihr ganz einfach in die Gemeinschaftsräume der anderen Häuser

Hogwarts Legacy gibt euch die Wahl: Ihr müsst einem der vier Häuser beitreten. Das bedeutet aber auch, dass ihr die Gemeinschaftsräume der anderen dann nicht von innen sehen könnt. Zumindest normalerweise. Es gibt nämlich einen Glitch, mit dessen Hilfe das sehr wohl funktioniert.

Hogwarts Legacy-Glitch lässt euch auch andere Gemeinschaftsräume betreten

So funktioniert's: Die vier eigentlich nicht angedachten Besuche beginnen allesamt an ein- und demselben Ort. Ihr müsst euch nach Irondale begeben. Dort gibt es ein Haus, an dessen Ecke eine Art Tuch hängt und dort könnt ihr durch den Boden unter die Map glitchen.

Dann fliegt ihr direkt nach Hogwarts. Seid ihr einmal dort angekommen, wird es etwas komplizierter. Ab hier unterscheiden sich die Herangehensweisen der einzelnen Gemeinschaftsräume. Kein Wunder, immerhin sind sie ja auch an unterschiedlichen Stellen zu finden.

So kommt ihr in den Slytherin-Raum:

Am besten seht ihr euch das Video selbst an, dann wird es am deutlichsten. Ihr müsst durch eine Lücke fliegen und an der richtigen Stelle absteigen, das war's dann auch schon.

So kommt ihr in die Gryffindor-Gemeinschaftsräume:

Hier müsst ihr euch am besten den Turm markieren und dann nach oben schweben. Wenn ihr dabei vorsichtig seid, solltet ihr es gut hinbekommen. Landet auf dem weißen Viereck:

So kommt ihr in den Hufflepuff-Raum:

Sobald ihr innerhalb von Hogwarts Legacy angekommen seid, müsst ihr euch am Hufflepuff-Kamin orientieren. Steigt ihr hier ab, solltet ihr automatisch in den Gemeinschaftsräumen landen:

So kommt ihr in die Ravenclaw-Gemeinschaftsräume:

Auch hier müsst ihr euch zunächst unter der Map bis nach Hogwarts begeben. Dann positioniert ihr euch unter dem Ravenclaw-Turm. Fliegt einfach ganz nach oben und hämmert auf die Absteigen-Taste, wenn ihr an diesem Punkt oben angekommen seid:

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy. Wieso und wie wir trotzdem drüber schreiben, lest ihr hier.

Ihr könnt euch sonst aber auch einfach hier die einzelnen Gemeinschaftsräume der Häuser ansehen:

Falls ihr einen männlichen Zauberlehrling spielt und euch wundert, wieso ihr manche Schlafgemächer nicht betreten könnt: Das muss so sein. Die Schlafräume für Hexen sind von den Zauberern nicht zu betreten. Dafür sorgen die Ritter-Rüstungen beziehungsweise die Treppenstufen.

Habt ihr die Glitches schon ausprobiert? Welche Gemeinschaftsräume findet ihr am schönsten?