Hogwarts Legacy: Vergesst Wingardium Leviosa! Mit Accio könnt ihr euch den Zauberslot sparen

In Hogwarts Legacy können wir eine ganze Reihe an Zauber lernen, mit denen wir beispielsweise Schlösser knacken, Gegner wegschleudern oder auch Hindernisse schweben umplatzieren. Für Letzteres lernen wir Wingadium Leviosa. Allerdings könnten wir uns den Zauber getrost sparen und damit für einen anderen Zauber Platz schaffen.

Mit Accio spart ihr euch Wingardium Leviosa

Darum geht's: Um den Großteil der gelernten Zauber einsetzen zu können, müssen wir sie einem Slot zuweisen. Insgesamt gibt es vier Slotgruppen (sofern freigeschaltet) mit je vier Zauberslots, zwischen denen wir hin und herwechseln können. Damit haben wir also zeitgleich 16 Zauber einsatzbereit.

Sobald wir jedoch mehr Zauber beherrschen, die wir regelmäßig einsetzen wollen, müssen wir den Slots erst umständlich diese Zauber zuordnen, wodurch ein anderer weichen muss. Daher ist es eine große Erleichterung, wenn ein Zauber grundsätzlich wegfällt, weil wir ihn einfach nicht benötigen. Und da kommt Wingardium Leviosa ins Spiel.

Was bewirkt Wingardium Leviosa? Der Schwebezauber gehört der Kategorie Nutzen an und dient dazu, Objekte oder Lebewesen in der Luft schweben zu lassen und sie gezielt umzupositionieren.

Nutz lieber Accio: Allerdings können wir ihn ignorieren und stattdessen einfach den Kraftzauber Accio nutzen, mit dem wir Objekte und Lebewesen heranziehen. Wirken wir Accio nämlich beispielsweise auf eine Kiste, die wir bewegen wollen, wandelt sich Accio in Wingardium Leviosa um, wenn wir die nötigen Tasten gedrückt halten. Gleicher Effekt, einen Slot gespart – wie praktisch! (Danke Reddit)

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Wollt ihr noch mehr kleine als auch große Tricks zu Hogwarts Legacy erfahren? Dann schaut regelmäßig in unsere Guides zum Zauber-RPG rein. Dort findet ihr unter anderem einen simplen Trick, wie ihr laufende Zwischensequenzen pausiert oder was genau mit levitierte Gegner gemeint ist. Natürlich halten wir euch auch mit weiteren News und interessanten Hintergrundgeschichten zum Spiel auf dem Laufenden.

Kanntet ihr den kleinen Trick mit Accio? Kennt ihr vielleicht noch weitere?