Hogwarts Legacy: Alle 6 Koboldsteine für Zenobia finden – so geht's

Zenobia bittet uns, ihre Koboldsteine zu finden.

Die Ravenclaw-Schülerin Zenobia Noke zählt in Hogwarts Legacy zu den NPCs, die eine Nebenquest für uns hat. In "Jede Menge Koboldsteine" (auf Englisch: Gobs of Gobstones) sollen wir ihr helfen, die sechs Steine zu finden, da fiese Mitschüler*innen sie ihr weggenommen haben. Willigen wir ein, geht die Suche im gesamten Schloss los. Wir helfen euch, die Kugeln zu finden.

Die Quest kurz zusammengefasst:

Questname: Jede Menge Koboldsteine

Zenobia Noke Standort der Questgeber*in: Turm der Verteidigung gegen die Dunklen Künste (1. Stock, in der Nähe des Skelettes)

Turm der Verteidigung gegen die Dunklen Künste (1. Stock, in der Nähe des Skelettes) Aufgabe: Finde in Hogwarts alle sechs Koboldsteine und bringe sie Zenobia zurück

Finde in Hogwarts alle sechs Koboldsteine und bringe sie Zenobia zurück Voraussetzung: Accio, um die Kugeln heranzuziehen (ein Besen ist zwar hilfreich, aber kein Muss)

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Koboldstein Nr. 1

Fundort: Der Astronomieflügel - Verwandlungshof

Wenn ihr am Flohflammen-Schnellreisepunkt "Verwandlungshof" steht, hört ihr vermutlich schon einen merkwürdigen Sound, der euch auf die Kugel auf dem Vordach gegenüber aufmerksam machen soll. Ihr könnt sie auf dem Besen schwebend einsammeln, oder einfach mit Accio herunterzaubern.

Koboldstein Nr. 2

Fundort: Der Bibliotheksanbau - Unterrichtsraum: Wahrsagen

Über den Schnellreisepunkt "Unterrichtsraum: Wahrsagen" landet ihr auf einer großen Wendeltreppe. Steigt diese aber nicht hinauf oder hinab, sondern geht in den Raum neben euch. Lauft etwas den Holzweg entlang und haltet links auf den Holzbalken nach der Kugel Ausschau. Hier müsst ihr Accio anwenden, um sie zu bekommen.

Koboldstein Nr. 3

Fundort: Die große Treppe - Ravenclaw-Turm

Vom Flohflammen-Ort "Ravenclaw-Turm" aus geht ihr nur ein paar Schritte Richtung Osten, auf die vielen Gemälde bei den sich bewegenden Treppen zu. Auf der rechten Seite an der dritten Säule, befindet sich der Koboldstein oben an der Kante. Einmal Accio und er gehört euch.

Koboldstein Nr. 4

Fundort: Der Bibliotheksanbau - Unterrichtsraum: Wahrsagen

Steigt vom Schnellreisepunkt "Unterrichtsraum: Wahrsagen" die Wendeltreppe hinauf. Oben angekommen findet ihr eine Leiter, die in den Unterrichtsraum führt. Die ist für euch aber nicht interessant, sondern der Kronleuchter daneben, auf dem die Kugel liegt. Auch hier hilft euch nur Accio weiter, um an den Koboldstein heranzukommen.

Koboldstein Nr. 5

Fundort: Die große Treppe - Trophäenraum

Geht direkt in das Trophäenzimmer hinein, geradeaus bis zum dritten Teppich. Links im Regal liegt der Koboldstein zwischen den Pokalen.

Koboldstein Nr. 6

Fundort: Die große Treppe - Trophäenraum

Direkt vor dem Trophäenzimmer steht eine riesige Trollritterrüstung. Steht ihr direkt davor, müsst ihr euch ein wenig nach rechts drehen und bei dem Fenster oben auf den Vorsprung achten. Dort liegt der Stein.

Übrigens: Alle Koboldsteine befinden sich in Hogwarts. Ich braucht das Umland und Hogsmeade also nicht absuchen. In welcher Reihenfolge ihr die sechs Kugeln sucht und einsammelt, ist nicht relevant Wir haben sie hier nur in der Abfolge nummeriert, um euch einen besseren Überblick zu geben.

Koboldsteine zurückgeben, ja oder nein?

Habt ihr alle Steine beisammen, könnt ihr sie bei Zenobia abgeben und eine Belohnung einsacken. Ihr könnt euch aber auch weigern, und sie behalten. An eurem Verdienst ändert das nichts, aber ihre Reaktion ist natürlich eine andere. Was genau passiert, lest ihr hier:

Hogwarts Legacy ist ein Open World-Rollenspiel im Harry Potter-Universum, dass auf PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen ist. Die Versionen für PS4 und Xbox One folgen am 5. Mai. Der Release für Nintendo Switch ist für den 25. Juli geplant.

Auf GamePro.de findet ihr zum Spiel viele Artikel zu Easter Eggs sowie hilfreiche Guides und Kolumnen.