Hogwarts Legacy: Ohne diese 6 Einsteiger-Tipps wären wir durch unsere Zauber-Prüfungen gefallen

In der Welt von Hogwarts Legacy könnt ihr euch für dutzende von Stunden verlieren und werdet trotzdem immer wieder etwas Neues entdecken. Bei manchen dieser Entdeckungen werdet ihr euch aber wünschen, dass ihr sie schon bei der Einschulung griffbereit gehabt hättet. Wie haben euch ein paar Tipps für den Start zusammengetragen.

1. Euer wichtigster Zauber ist Revelio

Auch in Hogwarts gibt es den obligatorischen “Open-World-zeig-mir-alles-in-der-Umgebung-Knopf”, mit dem ihr alle relevanten Objekte auch durch Wände anzeigen lassen könnt. Revelio hat aber einen Extra-Kniff. Der Zauber offenbart euch Handbuchseiten, die einen großen Teil eurer EXP ausmachen. Eine kleine Erkundungstour mit dem Zauber bringt euch mehr Erfahrung ein, als die meisten Nebenquests. Dafür müsst ihr aber nahe heran. Achtet auf den goldenen Schimmer, den Handbuchseiten hinterlassen, wenn ihr sie aus der Ferne mit dem Zauber trefft.

Außerdem hebt Revelio alle interagierbaren Objekte hervor. Wenn also plötzlich die Statue oder die Fackel im Raum blau aufleuchtet, dann könnt ihr dort etwas mit euren anderen Zaubern bewirken. Das hilft euch vor allem bei den Prüfungen Merlins, damit ihr nicht planlos die gesamte Umgebung absuchen müsst.

Nutzt Revelio auch unbedingt vom Besen aus. Der Spruch hat dann eine sehr viel größere Reichweite und zeigt euch alle Map-Marker in der Umgebung an. So müsst ihr nicht dauernd auf die Karte schauen und entdeckt vielleicht sogar zusätzliche Aktivitäten in der Welt.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

2. Leert regelmäßig euer Inventar

Aus fast jeder Kiste der Welt und auch von Gegnern erhaltet ihr Kleidungsstücke. Die sind nicht nur schick, sondern verbessern auch eure Defensive und Offensive. Daher solltet ihr immer die bestmögliche Ausrüstung tragen.

Hogwarts Legacy ist aber sehr großzügig mit Ausrüstung. Fast nach jeder Quest wird euer Inventar überquellen mit Schlapphüten und Scherzartikel-Brillen. Dann müsst ihr anfangen, Ausrüstung zu zerstören, denn es könnte ja sein, dass in der nächsten Kiste der legendäre Umhang wartet, den ihr unbedingt braucht.

Verkauft daher am besten nach jeder Quest unnötige Ausrüstung. Das ist mitunter eine eurer besten Geldquellen und ihr könnt jeden Knut brauchen. Pflanzensamen und Pläne für den Raum der Wünsche gehen gut ins Geld. Verschwendet daher keine Gelegenheit, eurer Portemonnaie zu füllen.

3. Die Hauptgeschichte schaltet alles frei

Auch wenn euch sofort die Lust am Erkunden packen wird, wenn ihr die Hallen von Hogwarts betreten habt, so solltet ihr doch erstmal der Hauptgeschichte folgen. Denn diese schaltet so viel Content frei, dass ihr sie nicht ignorieren solltet.

So werdet ihr schnell an eure Grenzen stoßen, wenn ihr auf Buchseiten-Jagd geht. Viele Seiten erreicht ihr erst mit fortgeschrittenen Zaubern. Reisen in der Welt außerhalb Hogwarts wird erst richtig spaßig mit dem Besen und die oben genannten Inventar-Probleme löst ihr mit den Prüfungen Merlins, die auch erst durch eine Quest freigeschaltet werden, für die ihr dann aber auch wieder Zauber wie Flipendo braucht.

Macht also nicht denselben Fehler wie wir und schaltet das Talentsystem erst mit Stufe 20 frei.

4. Ignoriert Tränke und Pflanzen nicht

Mit all den spektakulären Zaubern kann man im Kampf gerne mal seine anderen Werkzeuge vergessen. Doch Hogwarts Legacy gibt sie euch nicht ohne Grund an die Hand, denn je weiter ihr im Spiel vorankommt, desto nützlicher werden sie.

So könnt ihr mit dem Sturm der Donnertränken gerade Kobold-Horden sehr gut in Schach halten, die euch ansonsten sehr schnell umschwärmen. Fokustränke verringern die Abklingzeit von Zaubern, was sich besonders bei Inferni lohnt, die ihr nur mit Feuerzaubern verletzen könnt.

Pflanzen sind vor allem Unterstützung. Der Kohl macht zwar nicht viel Schaden, wirft Gegner aber bei jedem Angriff etwas zurück. Alraunen verschaffen euch etwas Luft, wenn zu viele Feinde gleichzeitig auf euch zustürmen und die Geschosse der Tentacula brechen mit Upgrade alle Schilde.

5. Erledigt Fernkämpfer immer zuerst

Im Kampf bekommt ihr es oft mit einer Mischung unterschiedlicher Gegner zu tun. Manche rennen direkt auf euch zu, andere bleiben auf Abstand und beharken euch mit allerlei mächtiger Magie.

Konzentriert euch auf die Fernkämpfer*innen. Ihre Angriffe sind oft gefährlicher und schneller als die des einfachen Fußvolks. Sie suchen oft Plattformen über euch auf, so dass sie zusätzlich noch das gesamte Schlachtfeld überblicken können.

Zieht sie daher mit Accio zu euch herunter. Selbst wenn ihr sie nicht direkt erledigt, dann werden sie danach wertvolle Sekunden verschwenden, sich wieder in Sicherheit zu bringen, bevor sie euch wieder belästigen.

6. Ihr könnt beim Schleichen Zaubern

Es ist eine gute Taktik, Lager von Feinden leise zu räumen. Doch Schleichen wird in Hogwarts Legacy ein wenig anders gehandhabt, als ihr es gewohnt seid. Mit dem Tarnzauber seid ihr nicht zu sehen. Zusätzlich zaubert ihr aber auch fast lautlos. Das hat unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten.

Einfache Angriffe lenken Gegner zu Punkten, wo diese einschlagen, so dass ihr sie leicht von hinten erledigen könnt. Oder ihr startet einen Kampf mit einigen geworfenen explosiven Fässern, gefolgt von einigen starken Zaubern, bevor das Lager euch bemerkt.

Schwarze Magier*innen haben es besonders einfach. Zaubert einfach Imperio während ihr unsichtbar seid und schaut zu, wie der von euch beherrschte Troll im Alleingang eine ganze Gruppe Wilderer zerlegt. Das könnt ihr so lange wiederholen, bis nur noch ein geschwächter Feind übrig ist.

Habt ihr Tipps für angehende Zauberer und Hexen? Schreibt sie uns in die Kommentare!