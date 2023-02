Hogwarts Legacy: Das richtige Haus wählen - das müsst ihr wissen

Wie in "Harry Potter und der Stein der Weisen", erwartet euch auch in Hogwarts Legacy die Frage aller Fragen: In welches der vier Häuser Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin oder Hufflepuff wird mich der Sprechende Hut wohl einteilen? Was in den Büchern und Filmen eine unumstößliche Entscheidung ist, nimmt das Spiel hingegen nicht ganz so ernst.

In Hogwarts Legacy könnt ihr die Wahl des Sprechenden Huts nämlich ändern!

So gelangt ihr in das Haus eurer Wahl

Hat eure Figur erst den Sprechenden Hut auf dem Kopf, werden euch kurz darauf zwei Fragen gestellt. Aber lediglich die zweite Frage entscheidet darüber, welches Haus euch das Spiel vorschlägt. Nachfolgend listen wir auf, welche Antwort für welches Haus steht:

Kühnheit ( Gyffindor )

) Neugier ( Ravenclaw )

) Loyalität ( Hufflepuff )

) Ehrgeiz (Slytherin)

Keine Sorge, habt ihr die falsche Antwort gewählt, könnt ihr euch direkt im Anschluss für eines der drei anderen Häuser entscheiden. Bedenkt aber, dass eure jetzige Wahl final ist. Ihr könnt sie später im Spiel nicht mehr ändern!

Verknüpfung mit dem Warner Bros.-Account: Optional könnt ihr die Wahl eures Hauses auch über die offizielle Seite des Spiels vornehmen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in einem separaten Artikel. Die zweite Frage durch den Sprechenden Hut entfällt dadurch.

Was ändert sich durch die Wahl des Hauses?

Nicht allzu viel, um es grob einzuordnen. Zunächst einmal bestimmt die Wahl natürlich, ob euer Bett im Zimmer der Gemeinschaftssräume von Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw oder Hufflepuff steht. Auch erhaltet ihr ein frisches Set an Kleidung, das eurem Haus entspricht.

Den größten Unterschied, nach allem was wir bislang feststellen konnten, ist ein spezieller Abschnitt einer Quest im Verlauf der Hauptstory, der für jedes der vier Häuser komplett unterschiedlich verläuft. Sollten wir noch weitere Unterschiede feststellen, werden wir den Artikel aktualisieren.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Unser Test-Eindruck von Hogwarts Legacy

Wollt ihr euch vorab informieren, ob Hogwarts Legacy ein gutes Spiel geworden ist, findet ihr bereits unseren Test-Eindruck auf GamePro. Hier erfahrt ihr, wie uns das Action-RPG nach über 40 Stunden gefällt. Zudem findet ihr im Artikel eine Wertungstendenz, die wir noch Ende der Woche konkretisieren und damit den Test abschließen werden.

Für welches Haus habt ihr euch entschieden?