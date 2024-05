'Quäle einen brennenden Gegner' - Hogwarts Legacy-Fans wundern sich über unerwartet brutale Nebenquest

Hogwarts Legacy hat auch seine dunklen Seiten, wenn es um die Zauberschule geht.

Hogwarts Legacy erfüllt die Träume vieler Fans: Ihr könnt euch nach Herzenslust an der Zauber-Akademie ausleben und allerlei coole Fähigkeiten lernen. Aber ab und zu bekommt ihr von euren Lehrer*innen einige Aufgaben, die gar nicht so recht zur Lore des Zauberer-Universums passen wollen.

Beispielsweise sollt ihr in verbotenen Gebieten Gegner erledigen oder sogar "brennende Feinde quälen" – zur großen Verwunderung vieler Fans, die nach wie vor ein richtiges Moral-System im Spiel vermissen.

'Für dunkle Zauberer, keine Schüler': Hogwarts Legacy-Fans finden diese Duell-Leistung viel zu hart

Darum geht's: In Hogwarts Legacy sollt ihr allerlei Herausforderungen und Challenges absolvieren, um die 100% Spielfortschritt freizuschalten. Unter anderem zählen dazu mehr oder weniger zufällige Duell-Leistungen, bei denen eine Herausforderung darin bestehen kann, bereits brennende Gegner zu quälen. Das sorgt für Verwirrung und Verwunderung bei den Fans.

Das ist doch nichts für Zauberlehrlinge?! So eine harte Aufgabe wirkt selbst in Spielen wie Call of Duty fragwürdig, aber innerhalb von Hogwarts Legacy stößt das natürlich auf noch mehr Unverständnis.

Immerhin spielen wir hier als braver Zauberschüler und nicht als Schwerverbrecher, der sich gern über die Genfer Konventionen hinwegsetzt. Diese Duellleistung wäre eher etwas für Magier von Voldemort-Format:

Lore sorgt für Widersprüche: In Hogwarts Legacy stammen all die Herausforderungen und Aufgaben eigentlich von der Schule selbst. Sie sind laut der Story des Spiels dazu gedacht, um Verpasstes aufzuholen und zu den anderen Schüler*innen aufzuschließen. Allerdings würde uns schon sehr stark wundern, wenn brennende Gegner quälen zum ganz normalen Curriculum zählt.

Die Moral von der Geschicht'? Es gibt keine: Dieses kleine Beispiel ruft das schmerzhaft in Erinnerung und viele Fans beklagen diesen Umstand schon seit dem Release. Es wirkt einfach extrem seltsam, dass wir einerseits verbotene Flüche lernen und haufenweise Menschen umbringen können, das andererseits aber keinerlei Auswirkungen hat.

Hogwarts Legacy würde ein richtig ausgefeiltes Moralsystem wirklich gut tun, aber vielleicht bügelt diesen Fauxpas ja Teil 2 aus, wenn er kommt.

Wie steht ihr zu kuriosen Hogwarts Legacy-Aufgaben wie diesen und wünscht ihr euch auch ein Moralsystem?