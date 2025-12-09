Hogwarts Legacy: Die Vorfahrin von Ron Weasley bringt euch einen Zauber bei, den er später in Die Kammer des Schreckens vermasselt

Hogwarts Legacy steckt voller Anspielungen an die Harry Potter-Bücher und Filme. Eine solche Referenz spielt auf eine urkomische Stelle aus Die Kammer des Schreckens an.

Cassie Mammone
09.12.2025 | 19:45 Uhr

Als Ron im Unterricht einen Zauber vorführen soll, schlägt dieser Versuch gehörig fehl. (Bild: © Warner Bros.) Als Ron im Unterricht einen Zauber vorführen soll, schlägt dieser Versuch gehörig fehl. (Bild: © Warner Bros.)

Ron steht während der gesamten Handlung von Harry Potter immer wieder im Schatten seiner begabten und fleißigen Freund*innen Harry und Hermine. Da ist es nicht sonderlich hilfreich, dass er Zaubersprüche während des Unterrichts in den Sand setzt. Eine solche Szene kommt im zweiten Harry-Potter-Film vor und ist so ikonisch, dass Hogwarts Legacy viele Jahre später darauf anspielt.

Ron und der Rattenschwanz-Kelch

Bei der besagten Szene handelt es sich um den Vera-Verto-Zauberspruch, den Professor McGonagall den Schüler*innen der zweiten Klasse beibringt. Damit lassen sich eigentlich Tiere in Trinkkelche verwandeln.

Als sie Ron dazu auffordert, Vera Verto selbst auszuprobieren, zaubert er zwar ebenfalls einen Kelch hervor, jedoch ist dieser haarig und besitzt einen Rattenschwanz.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Diese Szene kommt in den Büchern nicht vor und ist ausschließlich den Filmen vorbehalten. Sie war jedoch komisch genug, dass sich einige Personen selbst heute daran erinnern.

Dazu zählen wohl auch einige humorvolle Entwickler*innen von Avalanche Software, die hinter Hogwarts Legacy stecken. Dort gibt es eine kleine, aber feine Anspielung an den Vera-Verto-Vorfall.

Video starten 0:28 Dying Light The Beast hat ein cooles Harry Potter- und Minecraft-Easter Egg, das euch eine Waffe beschert

Rattenschwanz-Kelch-Referenz in Hogwarts Legacy

Das Bildchen des Transformationszaubers aus Hogwarts Legacy zeigt einen behaarten Rattenschwanz-Kelch, ähnlich wie denjenigen aus dem zweiten Film. Als dies dem Redditor reiquore auffällt, teilt er diesen Fund direkt mit der Harry-Potter-Spiele-Community:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Personen in den Kommentaren bemerken dabei ein weiteres unterhaltsames Detail: Und zwar sei es schon ein komischer Zufall, dass wir in Hogwarts Legacy den Transformationszauber ausgerechnet von einer Vorfahrin Rons lernen. Professorin Matilda Weasley ist Lehrerin für Verwandlungszauber, stellvertretende Schulleiterin und deutlich begabter in ihrem Fach als ihr späterer Nachfahre Ron.

Obwohl Hogwarts Legacy vor Harrys Zeit spielt, gibt es im Spiel eine weitere Referenz an den legendären Kelch – und zwar könnt ihr den direkt selbst im Verwandlungsklassenzimmer finden und mit dem Revelio-Zauber sogar eine Seite aufdecken.

LEGO enthüllt 8 neue Harry Potter-Sets und die Collector’s Edition zum Stein der Weisen ist das absolute Highlight
von Cassie Mammone
Harry Potter und der Halbmarathon: Hogwarts Legacy zeigt, wie lächerlich weit Harry in Teil 6 nach dem tragischen Finale sprinten musste
von Maximilian Franke
Zelda-Film: Release, Cast und alle weiteren Infos zum Live-Action-Film von Nintendo
von Linda Sprenger

Um fair zu bleiben, müssen wir erwähnen, dass Ron insbesondere im zweiten Buch einen erheblichen Nachteil im Zaubern hat. Während seiner abenteuerlichen Anfahrt mit dem fliegenden Auto seines Vaters bruchlandet Ron mit Harry auf der peitschenden Weide, die daraufhin seinen Zauberstab zerbricht.

Weil die Weasleys kaum Geld haben, repariert Ron seinen kaputten Zauberstab daraufhin notdürftig mithilfe von Zauberband. Das hat neben dem misslungenen Vera-Verto-Zauber noch weitere Missgeschicke in seinem zweiten Schuljahr zur Folge.

Welche Referenz in Hogwarts Legacy hat euch am besten gefallen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy

Genre: Rollenspiel

Release: 10.02.2023 (PC, PS5, Xbox Series X/S), 05.05.2023 (PS4, Xbox One), 14.11.2023 (Switch), 05.06.2025 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Woche

Hogwarts Legacy für 8,99 Euro auf Steam: So günstig gab's das Open-World-Spiel noch nie und ich kann es euch nur wärmstens empfehlen

vor 2 Wochen

Harry Potter und der Halbmarathon: Hogwarts Legacy zeigt, wie lächerlich weit Harry in Teil 6 nach dem tragischen Finale sprinten musste

31.10.2025

Hogwarts Legacy 2: Neue Jobausschreibung deutet erneut darauf hin, dass das neue Spiel ein MMORPG werden könnte

06.10.2025

"Du kannst was machen?!" Hogwarts Legacy-Fan entdeckt zwei Jahre nach Release ein magisches Detail in Hogsmeade und die Fans sind begeistert

24.08.2025

Harry Potter-Serie HBO: Release, Streamingdienst und alles, was wir bislang über die Serie wissen
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Baldurs Gate 3-Schauspieler hat eine einfache Antwort darauf, warum das RPG so erfolgreich ist: Stellt Spieler über euren Profit

vor 13 Minuten

Baldur's Gate 3-Schauspieler hat eine einfache Antwort darauf, warum das RPG so erfolgreich ist: "Stellt Spieler über euren Profit"
LEGO Star Wars EOL 2025: Alle 24 Sets, die Ende Dezember eingestellt werden – hier bekommt ihr sie jetzt noch

vor 39 Minuten

LEGO Star Wars EOL 2025: Alle 24 Sets, die Ende Dezember eingestellt werden – hier bekommt ihr sie jetzt noch
Eine der wohl ungewöhnlichsten Pokémon-Karten aller Zeiten wurde jetzt für über 43.000 Euro versteigert - aus gutem Grund

vor 56 Minuten

Eine der wohl ungewöhnlichsten Pokémon-Karten aller Zeiten wurde jetzt für über 43.000 Euro versteigert - aus gutem Grund
Unglaublich absurder neu entdeckter Glitch sorgt bei Mario Kart World für purzelnden Weltrekord

vor einer Stunde

Unglaublich absurder neu entdeckter Glitch sorgt bei Mario Kart World für purzelnden Weltrekord
mehr anzeigen