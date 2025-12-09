Hogwarts Legacy: Die Vorfahrin von Ron Weasley bringt euch einen Zauber bei, den er später in Die Kammer des Schreckens vermasselt

Als Ron im Unterricht einen Zauber vorführen soll, schlägt dieser Versuch gehörig fehl. (Bild: © Warner Bros.)

Ron steht während der gesamten Handlung von Harry Potter immer wieder im Schatten seiner begabten und fleißigen Freund*innen Harry und Hermine. Da ist es nicht sonderlich hilfreich, dass er Zaubersprüche während des Unterrichts in den Sand setzt. Eine solche Szene kommt im zweiten Harry-Potter-Film vor und ist so ikonisch, dass Hogwarts Legacy viele Jahre später darauf anspielt.

Ron und der Rattenschwanz-Kelch

Bei der besagten Szene handelt es sich um den Vera-Verto-Zauberspruch, den Professor McGonagall den Schüler*innen der zweiten Klasse beibringt. Damit lassen sich eigentlich Tiere in Trinkkelche verwandeln.

Als sie Ron dazu auffordert, Vera Verto selbst auszuprobieren, zaubert er zwar ebenfalls einen Kelch hervor, jedoch ist dieser haarig und besitzt einen Rattenschwanz.

Diese Szene kommt in den Büchern nicht vor und ist ausschließlich den Filmen vorbehalten. Sie war jedoch komisch genug, dass sich einige Personen selbst heute daran erinnern.

Dazu zählen wohl auch einige humorvolle Entwickler*innen von Avalanche Software, die hinter Hogwarts Legacy stecken. Dort gibt es eine kleine, aber feine Anspielung an den Vera-Verto-Vorfall.

Rattenschwanz-Kelch-Referenz in Hogwarts Legacy

Das Bildchen des Transformationszaubers aus Hogwarts Legacy zeigt einen behaarten Rattenschwanz-Kelch, ähnlich wie denjenigen aus dem zweiten Film. Als dies dem Redditor reiquore auffällt, teilt er diesen Fund direkt mit der Harry-Potter-Spiele-Community:

Die Personen in den Kommentaren bemerken dabei ein weiteres unterhaltsames Detail: Und zwar sei es schon ein komischer Zufall, dass wir in Hogwarts Legacy den Transformationszauber ausgerechnet von einer Vorfahrin Rons lernen. Professorin Matilda Weasley ist Lehrerin für Verwandlungszauber, stellvertretende Schulleiterin und deutlich begabter in ihrem Fach als ihr späterer Nachfahre Ron.

Obwohl Hogwarts Legacy vor Harrys Zeit spielt, gibt es im Spiel eine weitere Referenz an den legendären Kelch – und zwar könnt ihr den direkt selbst im Verwandlungsklassenzimmer finden und mit dem Revelio-Zauber sogar eine Seite aufdecken.

Um fair zu bleiben, müssen wir erwähnen, dass Ron insbesondere im zweiten Buch einen erheblichen Nachteil im Zaubern hat. Während seiner abenteuerlichen Anfahrt mit dem fliegenden Auto seines Vaters bruchlandet Ron mit Harry auf der peitschenden Weide, die daraufhin seinen Zauberstab zerbricht.

Weil die Weasleys kaum Geld haben, repariert Ron seinen kaputten Zauberstab daraufhin notdürftig mithilfe von Zauberband. Das hat neben dem misslungenen Vera-Verto-Zauber noch weitere Missgeschicke in seinem zweiten Schuljahr zur Folge.

Welche Referenz in Hogwarts Legacy hat euch am besten gefallen?