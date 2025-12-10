"Bin überrascht, dass der noch läuft" - Dieser PC ist so staubig, dass dem Lüfter schon Haare wachsen

Der PC sieht tatsächlich so aus, als wäre er seit Jahren nicht angefasst worden – und vor allem nicht sauber gemacht.

Jonas Herrmann
10.12.2025 | 19:32 Uhr

Die Oberfläche ist komplett mit Staub bedeckt. (Bild: smeghead9916 auf Reddit) Die Oberfläche ist komplett mit Staub bedeckt. (Bild: smeghead9916 auf Reddit)

Wir haben schon mehrfach über verrostete, verklebte oder von Tieren bevölkerte PCs und Konsolen berichtet. Einen so staubigen PC, der auch noch regelmäßig in Betrieb ist, haben wir aber auch noch nicht gesehen.

PC sieht aus, als hätte er jahrelang auf dem Dachboden gestanden

Der fragliche PC gehört dem Bruder des Reddit-Users "smeghead9916", der so nett war, ein paar Fotos von der angestaubten Hardware im r/pcmasterrace-Subreddit zu posten.

Er schreibt dazu, dass der Bruder behaupte, technisch versiert oder technikaffin zu sein, dann aber so einen PC besitzt. Er habe ihn nie sauber gemacht und weigere sich auch, ihn zu reinigen. Der User zeigt sich überrascht, dass der PC überhaupt noch funktioniert.

Tatsächlich hat der Staub in dem PC ein Niveau erreicht, dass man sonst nur in Wüstenregionen erwarten würde. Einer der Lüfter sieht so als, als würden ihm kleine Haare wachsen. Obwohl man schon beim Anblick fast niesen muss, wäre das in diesem Fall wohl eine ganz miese Idee.

Den Post mit den Bildern könnt ihr euch hier anschauen:

In den Kommentaren zeigen sich viele User allerdings gar nicht so überrascht. "Technisch versiert" heiße eben nicht automatisch auch, dass jemand besonders reinlich ist. Es gäbe einen Unterschied dazwischen, einen besonders schicken Gaming-PC mit RGB-Beleuchtung zusammenzubauen und diesen dann auch wirklich zu nutzen und zu verstehen.

Mehrere User vergleichen die Situation mit der von Mechaniker*innen, die selbst ein kaputtes Auto fahren oder Köch*innen, die nur Fast-Food essen. Wer den ganzen Tag mit einer Sache zu tun hat, hätte danach oft nur wenig Lust, diese Sache dann auch noch zu Hause tun zu müssen.

Entsprechend sähen viele PCs von Usern aus der Community so oder so ähnlich aus. Solange alles funktioniert und die Temperaturen passen, gibt es demnach auch keinen Grund, den Staub zu entfernen. Ziemlich eklig ist es trotzdem.

Was haltet ihr davon? Würdet ihr einen PC dermaßen verstauben lassen?

