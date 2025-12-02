Hogwarts Legacy für 8,99 Euro auf Steam: So günstig gab's das Open-World-Spiel noch nie und ich kann es euch nur wärmstens empfehlen

Hogwarts Legacy gibt's bei Steam gerade so günstig wie nie.

Hogwarts Legacy ist bei Steam gerade um 85 Prozent reduziert und kostet damit 8,99 Euro. Das ist auch der günstigste Steam-Preis, den es bisher für das Open-World-Abenteuer auf der PC-Plattform gab (via SteamDB). Spätestens jetzt kann ich euch den Harry Potter-Ausflug wärmstens empfehlen.

Viel Spiel für wenig Geld

Hogwarts Legacy ist im Kern ein Action-Adventure mit einer offenen Welt und leichten Rollenspiel-Elementen. Ihr startet euren Schulalltag im fünften Jahr als Quereinsteiger und wählt natürlich auch euer Haus. In der Hauptstory erlebt ihr Unterrichtsstunden, kämpft gegen Fieslinge und erkundet die Schule, inklusive der angrenzenden Ländereien.

Ein paar schöne Details haben wir euch hier im Video zusammengefasst:

3:01 Hogwarts Legacy - Diese 17 magischen Details verstecken sich im Spiel - Diese 17 magischen Details verstecken sich im Spiel

Autoplay

Das Erkunden macht einen großen Teil der Spielzeit aus, denn die Welt mit Hogwarts, Hogsmeade, dem verbotenen Wald und mehr steckt voller Geheimnisse, Dungeons und märchenhaften Kleinigkeiten.

Weil die Geschichte im 19. Jahrhundert spielt, werdet ihr Harry, Voldemort und Co. nicht begegnen. Stattdessen erzählt das Spiel eine komplett eigene Story. Trotzdem werdet ihr in der detailliert nachgebauten Schule viele Orte aus Büchern und Filmen wiedererkennen.

Dazu kommen einige schöne Momente im Laufe der Handlung, wie etwa der erste Flug auf einem Hippogreif oder die berüchtigte Mission “Kümmere dich um deine Angelegenheiten” im naheliegenden Dorf Hogsmeade.

Alles in allem bekommt ihr ein gutes Open-World-Abenteuer in der Welt von Harry Potter, mit dem ich über 50 Stunden verbracht habe. Laut der Vergleichsplattform How Long To Beat kommt ihr auch in ca. 26 Stunden durch die Hauptstory oder solltet 70 Stunden für 100 Prozent einplanen.

Vorteil der Steam-Version: Mittlerweile gibt es dank des offiziellen Mod-Supports außerdem jede Menge Zusatzinhalte wie ein Begleitersystem, die ihr kostenlos und unkompliziert auf dem PC hinzufügen könnt. Auf der Konsolen fehlt diese Möglichkeit bisher.

Die dunkle Seite der Magie

Ganz ohne Kritik kommt Hogwarts Legacy aber auch nicht aus. Mich hat sehr gestört, dass der Unterricht in allen Fächern lediglich auf wenige Missionen an festen Punkten in der linearen Geschichte reduziert wurde. Hier hätte ein System wie in Rockstars Bully deutlich besser gepasst, um den Schulalltag zu simulieren.

Außerdem bleibt die Hauptgeschichte um eine mystische “Alte Magie” bis zum Ende relativ belanglos. Die coolen Story-Momente finden fast alle in Nebenquests statt, die sich mit euren Freunden wie Sebastian Shallow oder Poppy Sweeting auseinandersetzen.

Eure Erwartungen an Rollenspiel-Elemente solltet ihr auch niedrig halten, denn Hogwarts Legacy ist ein recht lineares Action-Adventure. Ihr werdet kaum echte Entscheidungen treffen, die sich relevant anfühlen. Komplexe Charakterbuilds gibt es ebenfalls nicht. Das ist auch nicht schlimm, aber die Erwartungshaltung muss eben stimmen.

Spätestens mit dem aktuellen Angebotspreis fallen diese Schwächen aber umso weniger ins Gewicht. Falls ihr ohnehin mit dem Gedanken gespielt habt, in die magische Welt einzutauchen, wäre jetzt wortwörtlich ein günstiger Zeitpunkt.

Was denkt ihr: Holt ihr euch Hogwarts Legacy im Sale oder wartet ihr noch länger auf ein besseres Schnäppchen?