Hogwarts Legacy: Diese schicken Controller repräsentieren euer Schulhaus, sprengen aber auch euer Bankkonto

Der Slytherin-Controller zeigt sehr gut, wie detailreich die Prints sind

Eine Glaubensfrage beschäftigt Potterheads schon seit dem ersten Band der Buch-Reihe: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff oder Ravenclaw? Hogwarts Legacy lässt uns dahingehend die Wahl, wir können uns selbst dort einsortieren, wohin wir wollen, und müssen nicht auf den ledrigen, zusammengeflickten Sortierhut hoffen.

Unsere Entscheidung können wir nun auch nach außen zeigen. Die Controller-Manufaktur Dream Controller bietet dafür vier Gamepads in einzigartigen Designs an. Für deren Preise könntet ihr euch aber genauso gut einen Xbox Elite Series 2 kaufen. Und zwei zusätzliche Standard-Controller.

Vier Designs passend für jedes Haus

Dream Controller hat sich auf die Modifikation von Xbox-Controllern sowie Nintendo-Zubehör spezialisiert und orientiert sich dabei an bekannten Marken und Spielereihen. Sei es Naruto, Dragon Ball, Resident Evil oder jüngst Hogwarts Legacy.

Im Speziellen handelt es sich um eigens gestaltete Designs mit den Logos und Farben der vier Hogwarts-Häuser. Ravenclaw wird mit einem Raben über einer Hogwarts-Silhouette symbolisiert, Gryffindor mit einem schemenhaften Löwen, Hufflepuff mit dem Dachs als Wappentier auf gelbem Untergrund und Slytherin mit einer dreidimensional gezeichneten Schlange.

So sehen die Modelle aus:

Gelb (Hufflepuff), Blau (Ravenclaw), Rot (Gryffindor), Grün (Slytherin)

Bei den Hauswappen handelt es sich übrigens nicht um die Originale aus dem Spiel, die im Vergleich zu den Filmen stark simplifiziert wurden. Stattdessen dienen Fan-Kreationen, die häufig auf Wiki-Seiten oder selbsterstellten Merchandise-Produkten zu finden sind, als Inspiration.

Gedruckt wird im sogenannten Wasser-Transfer-Verfahren, das soll für langanhaltend strahlende Farben sorgen.

So teuer wie die luxuriösesten Pro-Controller

Obwohl der Hersteller gerade einen Ausverkauf am Laufen hat, sind die Hogwarts Legacy-Controller mit 120 Dollar unverhältnismäßig kostspielig. Hinzu kommen knapp 60 Dollar Versand nach Deutschland sowie eine Einfuhrumsatzsteuer von 19 Prozent. Bestellt ihr also einen der Controller in der Basisausführung, werden umgerechnet 200 Euro fällig.

Bei einem beidseitigen Motiv steigen die Kosten auf ganze 230 Euro, ein gemoddetes Spielgerät kommt auf 235 Euro, wenn nur eine Seite mit dem einzigartigen Design versehen ist. Wird zusätzlich die Rückseite bedruckt, kommt ihr gar auf 260 Euro.

Was bedeutet 'gemoddet'? In den FAQs spricht Dream Controller von einer Chip-Modifikation, die euch nach Eingabe einer Tastenkombination Vorteile verschaffen soll. Darunter eine Schnellfeuer-Funktion oder auch ein zusätzlicher Assist beim Zielen.

Widerspricht das den Nutzungsbedingungen von Xbox Live? Aber sowas von! Werdet ihr einem Online-Spiel mit entsprechenden Mods erwischt, kann es passieren, dass euer Profil oder sogar die gesamte Konsole von Xbox Live ausgeschlossen wird. Wir raten daher logischerweise von der Verwendung modifizierter Controller ab.

Ohnehin müsst ihr wohl absolute Hogwarts Legacy-Fans sein, um den Kauf der Dream-Controller in Betracht zu ziehen. Für denselben Betrag könnt ihr auch zum offiziellen Elite-Gamepad von Microsoft greifen, das bietet einen viel größeren Funktionsumfang.

Habt ihr schon einmal zu einem Custom-Controller gegriffen? Falls ja, welchen?