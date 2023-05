Hogwarts Legacy-Fans wollen gerne coolere Screenshots machen.

Hogwarts Legacy ist für viele Fans der magischen Welt ein echter Traum. Schließlich ermöglicht der Titel euch, die Zauberschule, Hogsmeade und die Umgebung frei zu erkunden und jede Menge Geheimnisse zu entdecken. Leider wird es etwas schwieriger, wenn ihr versucht, euer Abenteuer in Screenshots zu dokumentieren - genau das beklagen Spielende gerade auf Reddit.

Fan zeigt Potenzial von fehlender Quality of Life-Verbesserung

Reddit-User MayDay521 ärgert sich in seinem Beitrag:

Es ist fast schon kriminell, dass das Entwicklerteam keinen Foto-Modus in dieses Spiel gepackt haben. Schaut nur mal, wie viel Potenzial es hat.

Diese Aussage beweist der User eindrucksvoll mit einer Reihe von wirklich hübschen Screenshots.

Im Spielgeschehen so gute Screenshots aufzuzeichen, ist ohne den Fotomodus gar nicht so einfach und lässt sich noch am besten aus Videoclips herausziehen. Wollt ihr einfach mal an einem hübschen Fleckchen der Spielwelt ein Bild machen, spielt da oft die Beleuchtung nicht mit oder der Blick von eurem Charakter wirkt eher verschlafen.

Andere Blockbuster wie beispielsweise God of War Ragnarök bieten da wesentlich mehr Komfort. Hier können wir unter anderem an Kratos ranzoomen, die Beleuchtung und den Blickwinkel ändern und aus vielen Gesichtsausdrücken wählen. Von diesen Möglichkeiten können Hogwarts Legacy-Fans nur träumen.

So reagiert die Community

Einige User wie OutRagousGameR pflichten bei:

Es ist kriminell! Ernsthaft, ich würde es auch lieben, einen Foto Modus zu haben. Es war... schwierig, um es mal vorsichtig auszudrücken, zu versuchen, Fotos zu machen, während der Charakter und NPCs sich bewegen.

Andere bewundern die Screenshots des Users MayDay521 oder spekulieren darüber, ob ein Foto Modus eventuell noch mit einem Patch nachgeliefert wird. Gerade sind erst mal die Last Gen-Versionen des Spiels erschienen. Wie diese sich technisch auf den ersten Blick schlagen, lest ihr in der oben verlinkten News. Welche anderen Quality of Life-Verbesserungen sich andere Spielende wünschen, lest ihr in der Liste oben.

Wünscht ihr euch auch den Foto Modus oder klappen gute Screenshots auch ohne bei euch?