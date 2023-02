Zu umständlich, zu kompliziert: Hogwarts Legacy sollte diese 6 Dinge vereinfachen

Hogwarts Legacy bietet uns die volle magische Erfahrung: Wir sind Schüler*innen, nehmen am Unterricht teil, erkunden aber auch die Zauberwelt, bekommen es mit allerhand Wesen zu tun, stellen uns düsteren Gefahren und statten unseren Spielcharakter mit neuen Fähigkeiten und Klamotten aus. Kurz gesagt: Es gibt wirklich viel zu tun.

Dabei ist uns aufgefallen, dass manche Features, die wir nutzen, um den Hogwarts-Alltag zu stemmen, zu umständlich oder kompliziert sind. Mit ein paar kleinen Verbesserungen könnte das Entwicklerteam uns das Zauberer- oder Hexenleben enorm erleichtern. Wir verraten euch unsere Ideen.

1. Mehr Optionen im Charakter Editor

Ein großer Reiz an RPGs ist es, unseren eigenen Charakter zu erstellen und im wahrsten Sinne des Wortes eine Rolle zu spielen. Der Charakter Editor von Hogwarts Legacy bietet einige tolle Optionen, wie beispielsweise mit vielseitigen Frisuren. Außurdem können wir unsere Stimme unabhängig vom Körper wählen.

Leider kommt die Gesichtsindividualisierung aber doch sehr schnell an ihre Grenzen. Wollen wir einen bekannten Charakter oder uns selbst nachbauen - oder uns einfach nur deutlicher von anderen Spielenden unterscheiden - wird das schwierig. Ein paar mehr Möglichkeiten wären schön.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

2. Sprache im Spiel einfacher umstellen

Wollen wir in Hogwarts Legacy die Sprache nach unseren Vorlieben anpassen und beispielsweise die Textsprache oder Untertitel unabhängig von der Sprachausgabe wählen, ist das viel zu umständlich. Wir können nicht einfach in ein Spiel-Menü, um das anzupassen, sondern müssen ins Konsolenmenü.

Das sollte sich unbedingt ändern. Wie ihr die Einstellungen auf PS5 und Series X/S ändern könnt, haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst:

3. Mehr Dinge auf einmal verkaufen können

Dass wir Gegenstände, die wir nicht brauchen, verkaufen können, ist praktisch. Dabei fehlt aber ganz klar eine Option, die die meisten anderen Spielen bieten: "alles verkaufen".

Wollen wir beispielsweise mehrere Schals loswerden, müssen wir jeden einzeln auswählen und (auf der PS5) dabei X sogar noch jedes Mal halten.

4. Pausefunktion für Zwischensequenzen

Es klingelt an der Haustür, das Baby weint... Tja, Pech, wenn das während einer der vielen Zwischensequenzen passiert, denn diese können wir nicht so einfach pausieren.

Ja, es gibt einen Trick dafür. Trotzdem wäre es schön, Cutscenes genauso einfach unterbrechen zu können wie das normale Gameplay, gerade, da nicht alle diesen Trick kennen.

5. Einfacheres Zauberslot-Management

In Hogwarts Legacy dreht sich alles darum, unsere Zauberfähigkeiten zu verbessern und neue mächtige und nützliche Sprüche zu lernen.

Uns stehen aber immer nur vier Slots zur Verfügung, die wir nach Belieben belegen dürfen.

Die Zauber auszutauschen, indem wir jedes Mal das Menü aufrufen müssen, ist ziemlich umständlich. Nervig ist das vor allem in Situationen, in denen wir beispielsweise nur kurz ein paar Trümmer mit Reparo aus dem Weg räumen wollen und den Zauber dann gleich wieder austauschen, weil wir Wichtigeres auf den Slot legen wollen. Das dürfte gerne unkomplizierter werden.

6. Katzen streicheln ohne Zwischensequenz

Wollen wir nicht immer alle niedliche Tiere in Spielen streicheln? Die vielen verschiedenfarbigen Katzen, die sich in Hogwarts und Umgebung tummeln, können wir kaum ignorieren. Während unser Spielcharakter in anderen Titeln dann nur kurz über den Kopf des Vierbeiners streichelt, spielt in Hogwarts Legacy gleich eine richtige Cutscene ab. Katzen streicheln ist hier ein echtes Commitment!

Natürlich ist das einer der weniger wichtigen Punkte, schließlich können wir die Samtpfoten auch einfach ignorieren. Oder? Können wir? Es ist auch einfach schön, mit der Welt interagieren zu können.

Nun seid ihr dran: Verratet euch, welche Kleinigkeiten Hogwarts Legacy verbessern könnte, um euch das Leben zu erleichtern. Dabei geht es nicht um die ganz großen Veränderungen, sondern um kleine Quality of Life-Verbesserungen.