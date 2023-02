Hogwarts Legacy: Flussgras für den Fokustrank kaufen und züchten

Als Hexe oder Zauberer gehört es in Hogwarts Legacy auch zum Schulalltag, Tränke zu brauen. Professor Sharp bringt uns genau das in seinem Unterricht bei und hat im Anschluss noch die eine oder andere Zusatzaufgaben für uns. So müssen wir in der Nebenquest "Professor Sharps Aufgabe 1" einen Fokustrank beschaffen und testen. Aber auch im Anschluss ist der Fokustrank ein Item, dass uns dienlich sein kann. Daher ist es gut zu wissen, wie wir an Flussgras kommen, dass wir zum Brauen benötigen.

Dafür brauchen wir Flussgras:

Fokustrank: Trank, der die Abklingzeit der Zauber verkürzt

Trank, der die Abklingzeit der Zauber verkürzt Felix Felicis (flüssiges Glück): Hebt einen Ingame-Tag alle Truhen auf der Minimap hervor (Achtung! Exklusiv für PS4- & PS5-Vorbesteller)

Flussgrasstämme und Flussgrassamen kaufen

Entweder können wir die Flussgrasstämme – den Teil des Flussgrases, den wir für die Tränke brauchen – kaufen oder Samen für die Pflanze besorgen, um sie selbst anzubauen. Sowohl die Flussgrasstämme als auch die Samen können wir in Hogsmeade beim Lieferanten für Samen, Dünger und frische Waren kaufen: Die Magische Rübe.

Geschäft: Die Magische Rübe (Hogsmeade)

Die Magische Rübe (Hogsmeade) Preis pro Flussgrasstamm: 150 Galleonen

150 Galleonen Preis Samen: 350 Galleonen

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Flussgras züchten

Habt ihr euch die Samen besorgt, könnt ihr sie selbst anbauen und ernten. Allerdings gilt es dafür ein paar Voraussetzungen zu erfüllen. Ihr benötigt nämlich zusätzlich den Raum der Wünsche und einen Pflanzentisch mit großen Töpfen.

Wie ihr den Raum der Wünsche freischaltet, lest ihr hier:

Die Zauberanweisung für einen Pflanzentisch mit großen Töpfen – quasi der Bauplan, um ihn im Raum der Wünsche aufzustellen – könnt ihr in Hogsmeade bei "Wälzer und Schriftrollen" erwerben.

Geschäft: Wälzer und Schriftrollen (Hogsmeade)

Wälzer und Schriftrollen (Hogsmeade) Preis Pflanzentisch mit einem großen Topf: 1.000 Galleonen

1.000 Galleonen Preis Pflanzentisch mit zwei großen Töpfen: 3.000 Galleonen

Habt ihr einen Pflanzentisch mit großen Topf im Raum der Wünsche platziert (kostet maximal 30 Mondsteine), müsst ihr nur noch die Samen auf einen Topf anwenden und warten, bis das Flussgras ausgewachsen ist und ihr die Flussgrasstämme ernten könnt. Die Anbauzeit für Flussgras beträgt 15 echte Minuten.

Kleiner Tipp: Wollt ihr den Ertrag erhöhen, nutzt Dünger, den ihr ebenfalls einfach in Hosgmeade kaufen könnt.

Schaut für weitere Tipps und Tricks in unsere Guide-Übersicht. Dort geben wir Hilfestellung zu einzelnen Quests, grundlegenden Mechaniken und technischen Einstellungen.